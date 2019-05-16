Совфед предложил маркировать компьютерные игры

Несколько членов Совета Федерации внесли в Государственную думу законопроект о введении возрастной маркировки компьютерных игр со сценами насилия

Как пояснила один из авторов документа Людмила Бокова, документ подготовлен в связи со случаями совершенных несовершеннолетними публичных акций расстрелов, поджогов, взрывов в образовательных учреждениях, в ходе которых погибли дети и взрослые.

«В настоящее время оборот видео- и компьютерных игр должным образом не регулируется. Дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия, содержащихся в видео- и компьютерных играх, в том числе тех, в которые играют посредством сети Интернет, то есть, онлайн-игры», — приводят слова сенатора на сайте верхней палаты парламента.

Напомним, 17 октября 2018 года студент четвертого курса Владислав Росляков совершил нападение на политехнический колледж в Керчи. Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. В результате инцидента погиб 21 человек.

Эксперт сообщил, что действия Рослякова соответствовали модели поведения героя компьютерной игры.