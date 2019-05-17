Эксперты спрогнозировали рост реальных доходов россиян в 2020 году

В 2020 году рост реальных доходов россиян составит 2,9%. Это следует из доклада ИНП РАН, на который ссылаются «Известия».

Причиной роста, по данным издания, станет частный сектор, где будут увеличиваться зарплаты, а также повышение пенсий на 1 тыс. рублей. К 2021 году увеличение доходов замедлится до 2,1%.



Как пояснил один из авторов исследования, заместитель директора ИНП РАН Александр Широв, в прогнозе использовалась обновленная методика Росстата по расчету доходов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом. Расчет произведен по обновленной методологии Росстата.