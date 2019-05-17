Лазарев выступит в финале «Евровидения-2019» под пятым номером
Музыкант Сергей Лазарев, представляющий Россию на международном конкурсе «Евровидение-2019», выступит в финале под пятым номером.
Очередность выступлений участников определяют продюсеры шоу, чтобы каждое выступление имело возможность выделиться, учитывая жанр музыки, использование реквизита, темп композиции и так далее, сообщается на сайте конкурса
Напомним, Лазарев прошел в финал с песней Scream.
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