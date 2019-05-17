Новости общества

07:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Лазарев выступит в финале «Евровидения-2019» под пятым номером

06:00, 17.05.2019
Лазарев выступит в финале «Евровидения-2019» под пятым номером
Фото: скриншот - youtube.com

Музыкант Сергей Лазарев, представляющий Россию на международном конкурсе «Евровидение-2019», выступит в финале под пятым номером.

Очередность выступлений участников определяют продюсеры шоу, чтобы каждое выступление имело возможность выделиться, учитывая жанр музыки, использование реквизита, темп композиции и так далее, сообщается на сайте конкурса

Напомним, Лазарев прошел в финал с песней Scream.

Ранее букмекеры определили главного фаворита «Евровидения-2019»

ОбществоКультура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров