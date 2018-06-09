ОАО «ТАИФ» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняли участие в ХII Международной выставке UTECH Europe 2018

Фото: пресс-служба ОАО «ТАИФ»

Рабочая группа в составе — генерального директора ОАО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова, генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азата Бикмурзина, коммерческого директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Тимура Шигабутдинова, советника генерального директора ОАО «ТАИФ» в области нефтепереработки и нефтехимии Ананда Субраманиана, руководителя аппарата — референта генерального директора ОАО «ТАИФ» Айрата Шигабутдинова, начальника управления развития и организации новых производств ПАО «Нижнекамскнефтехим» Дениса Максимова, руководителя аппарата — референта генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Дениса Демидова — посетила Международную выставку и конференцию полиуретановой промышленности UTECH Europe 2018, которая прошла в нидерландском городе Маастрихт в выставочном центре MECC Maastricht.

Среди постоянных экспонентов выставки UTECH Europe ведущие мировые предприятия: Atofina, Air Products, Bayer, Cannon Group, BASF, Covestro, DOW, Wanhua, Goldschmidt, Great Lakes, Hennecke, Huntsman, OSi Specialties, Repsol, Shell Chemicals, Tosoh, Mitsui Chemicals, Kumho Mitsui Chemicals, представляющие все сектора полиуретановой индустрии.

В рамках выставки состоялся ряд встреч с руководством многих компаний, в том числе: Kumho Mitsui Chemicals (совместное предприятие Японии и Южной Кореи), Wanhua (Китай), Samsung (Южная Корея), Huntsman (США), где обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

UTECH Europe 2018 — ведущая выставка для мировой индустрии полиуретанов. Она проходила в этом году в 12-й раз с начала своей работы в 1986 году. Ее история началась в Гааге с 1986 года. Выставка проходит с периодичностью один раз в три года. В 2006 году UTECH Europe впервые прошла в городе Маастрихт. Именно здесь, где сходятся границы Нидерландов, Германии и Бельгии, благодаря уникальному положению, она стала по-настоящему международным событием. UTECH Europe посвящена проблемам производства изделий из полиуретана. Традиционно в форуме UTECH Europe принимают участие конструкторы и технические специалисты автомобильной, авиационной, текстильной промышленности, машиностроения, а также других отраслей, в которых широко используется или внедряется использование продукции из полиуретана.

Выставка демонстрирует широкий спектр применения полиуретановых технологий, которые используются в ряде промышленных секторов — от крошечных медицинских приборов до изоляции крыш самых высоких небоскребов.