Итоги дня: Медведев в Перми, взрыв в Санкт-Петербурге, новые налоги

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 2 апреля.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня прибыл с рабочим визитом в Пермь. В частности, во время посещения Перми он объявил о создании территории опережающего развития (ТОР) в пермском городе Нытва и поддержал размещение представительства «Сколково» в Перми.

Министерство финансов России опубликовало новую версию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс. В нее добавлены еще четыре платежа, которые предлагается приравнять к налогам. Среди них плата по системе «Платон», отчисления операторов связи, гостиничный сбор, экологический налог и утилизационный сбор.

Сегодня стало известно, что международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только карты с возможностью бесконтактной оплаты, использующие NFC-технологию. Visa введет новые правила уже с 13 апреля этого года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Нидерланды. Он уже посетил центр Philips Healthcare и призвал бизнес Нидерландов к сотрудничеству с Татарстаном.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва неустановленного безоболочного предмета в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. В результате четверо военнослужащих получили различные травмы, их жизни ничего не угрожает.

В ООН сообщили, что население Земли приблизится к отметке в 9,7 млрд человек к 2050 году. В настоящее время общее количество людей на Земле составляет 7,7 млрд человек. Рост численности населения сопровождается его старением, снижением уровня рождаемости, а также стремительной урбанизацией.