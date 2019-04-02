Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать только бесконтактные карты

Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только карты с возможностью бесконтактной оплаты, использующие NFC-технологию.

Visa введет новые правила уже с 13 апреля этого года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года. Часть кредитных организаций уже получили сообщения с соответствующими предписаниями, передает РБК.

Издание отмечает, что бесконтактные платежи создают для Visa и Mastercard дополнительный источник выручки. В частности, клиенты из-за удобства сервиса многократно повышают число спонтанных покупок, а часть комиссий за это получают платежные системы.

Напомним, ранее «Мир», Visa и Mastercard обсудили с ЦБ уступки по тарифам для торговли.