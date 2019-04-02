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Следком возбудил уголовное дело после взрыва в академии Можайского в Петербурге

17:39, 02.04.2019
Следком возбудил уголовное дело после взрыва в академии Можайского в Петербурге
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге.

Дело заведено по ч. 3 ст. 30, п. п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».

По данным следствия, сегодня, около 13.30, в одном из служебных помещений академии произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета. Четверо военнослужащих получили различные травмы, их жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Следкома.

Ранее СМИ сообщили, что в Санкт-Петербурге на территории Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского произошел взрыв.

Происшествия
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