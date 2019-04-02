Следком возбудил уголовное дело после взрыва в академии Можайского в Петербурге

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге.

Дело заведено по ч. 3 ст. 30, п. п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».

По данным следствия, сегодня, около 13.30, в одном из служебных помещений академии произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета. Четверо военнослужащих получили различные травмы, их жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Следкома.

Ранее СМИ сообщили, что в Санкт-Петербурге на территории Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского произошел взрыв.