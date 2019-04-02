Минфин РФ обновил предложение по новым налогам, включив в них еще 5 пунктов

Министерство финансов России опубликовало новую версию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс. В нее добавлены еще четыре платежа, которые предлагается приравнять к налогам.

Среди них плата по системе «Платон», отчисления операторов связи, гостиничный сбор, экологический налог и утилизационный сбор, пишет РБК. Однако издание называет шесть новых налогов, а в документе перечислены только пять.

Плата за проезд большегрузов по федеральным трассам станет «сбором за пользование автомобильными дорогами федерального значения общего пользования».

Отчисления операторов сети связи общего пользования предлагается преобразовать в «налог на операторов сети связи общего пользования»

Плату за негативное воздействие на окружающую среду предлагается разбить на экологический налог и утилизационный сбор.

Напомним, что Минфин предложил превратить ряд обязательных платежей в налоги в начале марта. Однако после этого президент РФ Владимир Путин попросил министра Антона Силуанова не торопиться с принятием этого решения и обсудить все нюансы с бизнесом.