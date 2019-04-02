Минниханов в Нидерландах посетил инновационный центр Philips

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил центр Philips Healthcare, который расположен в Нидерландах в городе Бест.

Президенту РТ рассказали о деятельности центра. В нем занимаются исследованиями, посвященными здоровому образу жизни и увеличению продолжительности жизни. Всего в центре работает более 3 тыс. человек.

Рустам Минниханов в ходе общения с представителями компании поблагодарил за возможность посетить Инновационный центр.

«Ваше оборудование помогает сохранить жизни многих людей», — сказал Рустам Минниханов.

Также президент РТ отметил, что республика уже взаимодействует с компанией Philips и сотрудничество будет продолжено. В ходе встречи стороны также обсудили дальнейшие шаги в части реализации проектов в области здравоохранения, в том числе по обслуживанию оборудования Philips, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что сегодня президент РТ Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Нидерланды. У Минниханова запланирована встреча с генеральным секретарем министерства экономики Нидерландов Маартеном Кампсом. Также он примет участие в «круглом столе» с представителями деловых кругов Нидерландов.