Рустам Минниханов призвал бизнес Нидерландов к сотрудничеству с Татарстаном

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время круглого стола с участием деловых кругов Нидерландов выразил признательность руководству страны за поддержку общих проектов и инициатив, сообщает пресс-служба президента РТ.

Минниханов отметил, что следует искать новые пути наращивания сотрудничества.

— Мы заинтересованы в том, чтобы компании Нидерландов в качестве стартовой площадки для работы в России выбирали нашу республику, — подчеркнул президент Татарстана.



Отмечается, что по итогам 2018 года товарооборот республики с Нидерландами вырос на треть и достиг порядка $2,8 млрд.

Напомним, ранее президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил центр Philips Healthcare, который расположен в Нидерландах в городе Бест. Президенту РТ рассказали о деятельности центра. В нем занимаются исследованиями, посвященными здоровому образу жизни и увеличению продолжительности жизни. Всего в центре работают более 3 тыс. человек.