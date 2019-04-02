ООН: численность населения Земли достигнет почти 10 млрд человек к 2050 году

Население Земли приблизится к отметке в 9,7 млрд человек к 2050 году. Об этом говорится в докладе Генерального секретаря ООН.

Согласно документу, в настоящее время общее количество людей на Земле составляет 7,7 млрд человек. Рост численности населения сопровождается его старением, снижением уровня рождаемости, а также стремительной урбанизацией.

Отмечается, что прирост населения в будущем будет происходить за счет увеличения числа городских жителей. Сейчас 56% мирового населения живет в городах.

На данный момент в мире средний уровень рождаемости — 2,5 ребенка на одну женщину. Также подчеркивается, что за последние 25 лет на Земле значительно повысился уровень благосостояния населения.

Напомним, ранее сообщалось, что продолжительность жизни людей выросла на 22 года по сравнению с 1950 годом.