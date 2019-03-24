Итоги недели Удмуртии: Бречалов о концессии, проверка тарифов на ТКО и переговоры с BlaBlaCar

«Реальное время» подводит итоги недели в Удмуртии и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что его не устраивают условия концессии, по которым в 2013—2017 году в районе Камбарки были построены мосты через Каму и Буй. При этом власти республики рассматривают вариант по смене концессионера — «Региональной инвестиционной компании», одним из акционеров которой называют ВТБ. Напомним, из-за достаточно низкого трафика по этим мостам по условиям концессионного соглашения Удмуртия ежегодно платит около 500 млн рублей концессионеру за неполученную прибыль. При этом недостаточный поток автомобилей по платным мостам объясняют неотремонтированной дорогой со стороны Башкортостана.

Автор проекта концессионного соглашения по строительству мостов в Удмуртии Игорь Бурштейн выступил в качестве свидетеля на очередном заседании суда по делу экс-главы республики Александра Соловьева, обвиняемого в получении взяток свыше 139 млн рублей. Он рассказал о первой встрече с Соловьевым, на которой якобы ему на салфетке была написана сумма, о судьбе той салфетки, а также о долге бывшего замминистра транспорта УР.



В Удмуртии BlaBlaCar планируют привлечь к перевозкам по убыточным маршрутам. Такое заявление сделал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев. Переговоры с компанией ведут «Автовокзалы Удмуртии». Со слов Горбачева, BlaBlaCar будет выступать оператором по реализации билетов по всей республике. Перевозки начнутся, как только стороны смогут договориться.

Прокуратура Удмуртии проведет проверку того, как начисляется плата за вывоз твердых коммунальных отходов. В ходе проверки будет дана оценка вопросам законности и обоснованности двойного взимания платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, и региональными операторами. Результаты в прокуратуре рассчитывают представить уже в апреле.

