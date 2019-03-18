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Роспотребнадзор зарегистрировал в Удмуртии первый в этом году случай заболевания корью

11:06, 18.03.2019
Роспотребнадзор зарегистрировал в Удмуртии первый в этом году случай заболевания корью
Фото: pixabay.com

В Удмуртии зарегистрировали первый в этом году случай заболевания корью, сообщает ТАСС.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора отмечают, что житель региона, скорее всего, заразился вирусом во время отдыха во Вьетнаме. Все контактные лица привиты, очаг полностью купировали, отмечают в Роспотребнадзоре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане более 5 тысяч человек приняли решение отказаться от прививки против кори, сообщает ИА «Татар-информ». Такое заявление сделала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Она отметила, что зарегистрировано 5 647 отказов от прививок против кори.


ОбществоМедицина Удмуртия
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