Прокуратура Удмуртии проверит начисление платы за вывоз мусора

Прокуратура Удмуртии сообщила о проведении проверки того, как начисляется плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

«В ходе проверки будет дана оценка вопросам законности и обоснованности двойного взимания платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, и региональными операторами», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Результаты в прокуратуре рассчитывают представить уже в апреле.

Напомним, что 13 марта Генпрокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию о взимании двойной платы за вывоз мусора. В случае нарушений власти обещают провести перерасчет.

Ранее эксперты оценили, что за вывоз мусора россияне ежегодно будут платить около 180 млрд рублей.