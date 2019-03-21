Прокуратура Удмуртии проверит начисление платы за вывоз мусора
Прокуратура Удмуртии сообщила о проведении проверки того, как начисляется плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).
«В ходе проверки будет дана оценка вопросам законности и обоснованности двойного взимания платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, и региональными операторами», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Результаты в прокуратуре рассчитывают представить уже в апреле.
Напомним, что 13 марта Генпрокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию о взимании двойной платы за вывоз мусора. В случае нарушений власти обещают провести перерасчет.
Ранее эксперты оценили, что за вывоз мусора россияне ежегодно будут платить около 180 млрд рублей.ОбществоИнфраструктура Удмуртия
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