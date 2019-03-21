Новости общества

08:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Прокуратура Удмуртии проверит начисление платы за вывоз мусора

17:57, 21.03.2019
Прокуратура Удмуртии проверит начисление платы за вывоз мусора
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Прокуратура Удмуртии сообщила о проведении проверки того, как начисляется плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

«В ходе проверки будет дана оценка вопросам законности и обоснованности двойного взимания платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, и региональными операторами», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Результаты в прокуратуре рассчитывают представить уже в апреле.

Напомним, что 13 марта Генпрокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию о взимании двойной платы за вывоз мусора. В случае нарушений власти обещают провести перерасчет.

Ранее эксперты оценили, что за вывоз мусора россияне ежегодно будут платить около 180 млрд рублей.

ОбществоИнфраструктура Удмуртия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров