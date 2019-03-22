В Удмуртии BlaBlaCar хотят привлечь к убыточным перевозкам

В Удмуртии BlaBlaCar планируют привлечь к перевозкам по убыточным маршрутам, сообщают «Известия Удмуртской республики».

Такое заявление сделал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев. Переговоры с компанией ведут «Автовокзалы Удмуртии». Со слов Горбачева, BlaBlaCar будет выступать оператором по реализации билетов по всей республике. Перевозки начнутся, как только стороны смогут договориться.

Напомним, ранее сообщалось, что сервис поиска автопопутчиков BlaBlaCar собирается вводить онлайн-платежи между автомобилистами и попутчиками, сообщает «Коммерсантъ». Главный управляющий директор BlaBlaCar Николас Брюссон признался, что эту систему запустят на всех рынках, через несколько лет значительная часть платежей перейдет в онлайн. Одна из причин старта системы — желание повысить уровень доверия к сервису и его надежности.