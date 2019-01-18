Итоги дня: прощание с Ильгамом Шакировым, жалобы нефтяников на Росгвардию, инвестиции РФ и Саудовской Аравии

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 18 января.

Сегодня в последний путь проводили народного артиста России и Татарстана, певца Ильгама Шакирова. На панихиде, которая прошла в Театре оперы и балета им. М. Джалиля, Рустам Минниханов рассказал, что в честь артиста назовут концертный зал в Kazan Expo.



Нефтяные компании написали письмо секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву, в котором пожаловались на Росгвардию. В нем топ-менеджеры отметили рост числа предписаний со стороны Росгвардии в адрес охраны на своих предприятиях. В Росгвардии удивились этой информации. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что в ведомстве не знакомы с текстом письма, а о ситуации узнали из СМИ.

Саудовская Аравия и Россия инвестируют в экономики друг друга миллиарды долларов. По состоянию на конец прошлого года Саудовская Аравия вложила в российские проекты более $2 млрд.

Суд обязал «Газпром» списать долги на 9 млрд рублей с жителей Чечни. Районный суд Грозного постановил, что задолженность невозможно взыскать «в силу истечения сроков исковой давности».

Объем инвестиций в строительство гостиницы рядом с Международным выставочным центром «Казань Экспо» составит 2 млрд рублей. Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина сообщила, что соглашение на строительство уже заключено.