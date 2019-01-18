Инвестор вложит 2 млрд рублей в строительство гостиницы рядом с Kazan Expo

Объем инвестиций в строительство гостиницы рядом с Международным выставочным центром «Казань Экспо» составит 2 млрд рублей. Об этом на итоговом заседании коллегии Агентства инвестиционного развития РТ заявила глава агентства Талия Минуллина.

«У нас заключено соглашение на строительство многофункционального гостиничного комплекса рядом с Kazan Expo с объемом инвестиций в 2 млрд рублей», — сообщила на итоговом заседании коллегии Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Ранее Минземимущества Татарстана приобрело Международный выставочный центр Kazan Expo у оператора строительства — ООО «Казань Экспо». Власти республики получили на эту сделку 9,5 млрд рублей из федерального бюджета. Согласно контракту, заключенному 19 декабря, приобретены три корпуса выставочного центра, оборудованные для проведения чемпионата, общей площадью около 77 тыс. кв. метров, а также транспортная и инженерная инфраструктура.