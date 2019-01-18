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Суд обязал «Газпром» списать долги на 9 млрд рублей с жителей Чечни

08:58, 18.01.2019 1
Суд обязал «Газпром» списать долги на 9 млрд рублей с жителей Чечни
Фото: pixabay.com

Районный суд Грозного обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность с населения за газ на сумму 9 млрд рублей.

Истцом выступала Чеченская республика. В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность, в результате чего могли произойти протесты.

В итоге суд постановил, что долги невозможно взыскать «в силу истечения сроков исковой давности».

По данным мэрии Грозного, за электроэнергию регулярно не платят 35% горожан.

Напомним, ранее «Нафтогаз» назвал сумму финансовых претензий к «Газпрому».

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:09
    Все началось.... по швам .........
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