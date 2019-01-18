В Росгвардии удивились информации о жалобах нефтяников

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что ведомство удивлено сообщениям о жалобах нефтяных компаний на монополизацию рынка охраны.

«У нас достаточно конструктивное взаимоотношение со всеми участниками рынка, и в первую очередь с ТЭК», — отметил он.

По его словам, у ведомства «очень много форматов взаимодействия» с нефтяниками и ЧОПами, пишет «РИА Новости».

«Мы как минимум несколько раз в квартал проводим заседания (экспертного совета, куда входят представители охранных предприятий и крупных компаний), на которых данные проблемы не поднимались… Мы до сих пор не знакомы с содержанием этого обращения, мы исходим только из той информации, которая появилась в СМИ», — подчеркнул Грибакин.

Ранее СМИ писали, что гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов, акционер и президент «Лукойла» Вагит Алекперов, гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, предправления «Сибур холдинга» Дмитрий Конов написали письмо секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву, в котором пожаловались на Росгвардию.

Топ-менеджеры отметили в письме рост числа предписаний со стороны Росгвардии в адрес охраны на своих предприятиях. Нефтяники указывают, что Росгвардия фактически лишает их права выбирать охрану.