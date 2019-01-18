«Татнефть» и другие нефтяные компании пожаловались в Совбез на Росгвардию

Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов, акционер и президент «Лукойла» Вагит Алекперов, гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, предправления «Сибур холдинга» Дмитрий Конов написали письмо секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву, в котором пожаловались на Росгвардию.

Как пишет «Коммерсант», топ-менеджеры отметили в письме рост числа предписаний со стороны Росгвардии в адрес охраны на своих предприятиях. Нефтяники указывают, что Росгвардия фактически лишает их права выбирать охрану, отмечает издание.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин в разговоре с газетой назвал проблему надуманной.

«У нас конструктивный диалог со всеми участниками рынка. Если бы проблема существовала, она могла быть в том числе поднята представителями ЧОПов на экспертном совете», — сказал он.



Ранее сообщалось, что в 2018 году ПАО «Татнефть» добыла 29,5 млн тонн нефти. Таким образом показатель вырос на 2,1%.