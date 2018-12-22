Итоги недели в Удмуртии: условия продажи Ижевских электросетей, тарифы на ТКО и амбиции по развитию туризма

Фото: пресс-служба "Удмуртэнерго"

«Реальное время» подводит итоги недели в Удмуртии и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей.

На этой неделе в Удмуртии утвердили тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов на 2019 год. Плата составит 98,48 рубля на человека в многоквартирных домах и 95,20 рубля для частных домов. При определении тарифа из расчетов, представленных регоператором, исключили затраты, которые в комиссии посчитали необоснованными. Ранее регоператор по обращению с ТКО предложил взимать плату в 166 рублей с человека в частном секторе и 7,54 рубля с квадратного метра в многоквартирных домах. Независимые эксперты представили немного другой расклад — 135,25 рубля с человека для частных домовладений и 7,61 рубля за 1 кв. м для многоквартирных домов.

Сделку по продаже имущественного комплекса АО «Ижевские электрические сети» могут заключить до конца этого года. Ожидается, что в ближайшее время такое решение будет принято на заседании совета директоров общества, 100% акций которого принадлежат администрации Ижевска. Об этом стало известно по итогам совещания с участием депутатов гордумы. В настоящее время рассматривается вариант именно с продажей имущественного комплекса, так как его стоимость выше, чем у пакета акций. Предполагаемая цена — 3 млрд рублей. Стратегическим инвестором может выступить ПАО «Россети«, хотя в целом предложения были направлены 18 компаниям.

Собственник ижевского предприятия «Газпром Спецгазавтотранс» — ПАО «Газпром» — пока не обозначил, что именно планирует делать с «дочкой». Есть вероятность перезагрузки производства, рассказал первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин. Ранее Арбитражный суд республики ввел на предприятии процедуру наблюдения. По его словам, перспективы сохранения «Газпром Спецгазавтотранса» глава региона Александр Бречалов обсуждал с руководством «Газпрома». При этом он назвал возможным значительное сокращение персонала предприятия, но не ведущее к его закрытию. Правительство республики намерено оказать в случае необходимости помощь при трудоустройстве высвобождаемого персонала.

Гордума Ижевска согласовала назначение трех заместителей главы города и руководителя администрации Ленинского района. Трудовой договор будет заключен с Денисом Логиновым на должность замглавы администрации города — руководителя аппарата, который входил в команду первого президента Удмуртии Александра Волкова. Также будут переназначены замглавы по социальной политике Дмитрий Чистяков и замглавы города — начальник управления финансов — Павел Новгородцев. Не приняты решения по еще двум заместителям, ставку замка по инвестициям сократят, эти вопросы будет курировать первый замглавы города. Кандидатура Рамиля Гайнуллина согласована для назначения главой администрации Ленинского района.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что у республики есть амбициозная цель стать туристической Меккой России. Об этом он сообщил на презентации событийного календаря республики на 2019 год. По его словам, в настоящее время в Удмуртии зафиксирован существенный рост в туристическом потоке вследствие прихода в регион авиакомпании «Аэрофлот» и запуска новых современных поездов РЖД. Ранее сообщалось, что власти Удмуртии и Ростуризм будут совместно развивать в регионе промышленный туризм.