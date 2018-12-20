Депутаты Гордумы Ижевска согласовали назначение трех заместителей главы администрации города

Гордума Ижевска согласовала назначение трёх заместителей главы города и руководителя администрации Ленинского района.

Трудовой договор будет заключен с Денисом Логиновым на должность замглавы администрации города — руководителя аппарата. В настоящее время её занимает Алексей Тимофеев. Логинов в 2003—2009 годах был пресс-секретарем президента Удмуртии Александра Волкова, в 2009—2014 г. — заместителем руководителя администрации президента и правительства УР. В последние годы работал в структурах Белкамнефти.

Также будут переназначены замглавы по социальной политике Дмитрий Чистяков, который работает в этой должности больше года, и замглавы города — начальник управления финансов — Павел Новгородцев, назначенный летом 2018 года.

Всего у главы города предусмотрено пять заместителей. Вакантным остается пост первого заместителя. Должность зама по ЖКХ занимает Сергей Чернышев. Пост заместителя по экономике и инвестициям решено сократить.

Рамиль Гайнуллин согласован для назначения главой администрации Ленинского района, до этого он работал в структурах РЖД и был депутатом Гордумы. Этот пост стал вакантен после выхода на пенсию Александра Ожмегова.