Итоги недели в Удмуртии: выговор чиновникам, побег Шаталова и «стройка – это такой бордель»

«Реальное время» подводит итоги недели в Удмуртии и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей.

Глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании в понедельник объявил выговор и замечания ряду руководителей в связи с неполными сведениями о доходах и имуществе в декларациях за 2017 год. Соответствующее представление об устранении нарушений было внесено прокурором Удмуртии. Выговор объявлен постпреду главы УР при президенте РФ — вице-премьеру Михаилу Хомичу, министру сельского хозяйства Ольге Абрамовой, министру спорта Наталье Гольцовой, замечание — вице-премьеру Анастасии Муталенко, министру здравоохранения Игорю Титову, министру природных ресурсов Денису Удалову.

Ранее обозначенные сроки по решению вопросов обманутых дольщиков по двум крупным жилым объектам в Удмуртии отложены. Реализовать данные главой республики Александром Бречаловым обещания не позволят выявленные в процессе технические проблемы в недостроенных домах. На аппаратном совещании руководитель региона заявил о необходимости решить проблему обманутых дольщиков в Удмуртии в 2020 году, а также навести порядка в строительной сфере, которую он сравнил с «борделем».

Госсовет Удмуртии принял на этой неделе во втором окончательном чтении бюджет республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Ко второму чтению законопроекта поступило 305 поправок от главы Удмуртии, постоянных комиссий, фракций и депутатов республиканского парламента. В итоге доходы и расходы увеличили на 7,5 млрд рублей. Таким образом, доходы бюджета Удмуртской Республики на 2019 год прогнозируются на уровне почти 72,9 млрд рублей, расходы — 71,9 млрд рублей, профицит — 948 млн рублей. Верхний предел госдолга УР на 1 января 2020 года ожидается в сумме 46 млрд рублей.

Средства, которые планируется выручить от продажи имущественного комплекса АО «Ижевские электрические сети», предлагается направить на ремонт и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры столицы Удмуртии. Такое предложение на заседании президиума Гордумы Ижевска на этой неделе озвучил депутат, гендиректор МУП «ИжГЭТ» и член совета директоров ИЭС Андрей Батов. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев, в свою очередь, поддержал предложение и отметил, что в ремонте нуждаются порядка 300 объектов городской социальной инфраструктуры. Напомним, власти Ижевска намерены продать имущественный комплекс принадлежащего городу АО «Ижевские электрические сети». Его оценили в 2,9 млрд рублей. Ранее стоимость 100% акций предприятия оценили в 3,6 млрд рублей.

Обвиняемого в мошенничестве бывшего заместителя председателя Городской думы Ижевска Василия Шаталова объявили в розыск. Также ему изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу на три месяца с момента задержания. Такое решение 13 декабря принял Устиновский районный суд столицы Удмуртии. В суде отметили, что Шаталов не являлся на судебные заседания, нарушил условия домашнего ареста и скрылся. 8 декабря Шаталов разместил в YouTube видеоролик, в котором обвинил сотрудников УФСИН в «издевательствах», а также сообщил, что находится на больничном в связи с гипертоническим кризом. В УФСИН заявили, что слова Шаталова не соответствуют действительности.

Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова возглавила по итогам года рейтинг первенства мира по одиночному и парному катанию и танцам на льду ISU среди девушек. В обновленной таблице Загитова занимает первую строчку с показателем в 4 470 очков. Идущая следом Евгения Медведева набрала 4 174 очка. А замыкает тройку лидеров среди лучших фигуристок канадка Кейтлин Осмонд. У нее суммарно 4 174 балла.