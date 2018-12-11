Госсовет Удмуртии принял бюджет на 2019 год с профицитом

Госсовет Удмуртии принял во втором окончательном чтении бюджет республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Ко второму чтению законопроекта поступило 305 поправок от главы Удмуртии, постоянных комиссий, фракций и депутатов республиканского парламента.

По решению постоянной комиссии по бюджету и налогам предложено к принятию 165 поправок в доходную часть на общую сумму 7,5 млрд рублей. В расходную часть бюджета было предложено одобрить 162 поправки на аналогичную сумму.

Дополнительные средства планируется направить на организацию отдыха, оздоровления детей, школьное питание, субвенции муниципальным образованиям, обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан, поддержку малого и среднего предпринимательства и т. д.

Таким образом, доходы бюджета Удмуртской Республики на 2019 год прогнозируются на уровне почти 72,9 млрд рублей, расходы — 71,9 млрд рублей, профицит — 948 млн рублей. Верхний предел госдолга УР на 1 января 2020 года ожидается в сумме 46 млрд рублей.