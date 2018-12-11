Средства от продажи Ижевских электросетей предложили направить на ремонт соцобъектов

Средства, которые планируется выручить от продажи имущественного комплекса АО «Ижевские электрические сети», предлагается направить на ремонт и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры столицы Удмуртии.

Такое предложение на заседании президиума Гордумы Ижевска озвучил депутат, гендиректор МУП «ИжГЭТ» и член совета директоров ИЭС Андрей Батов, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Считаю целесообразным расходовать планируемые доходы от продажи городского имущества, в частности, электрических сетей, на ремонт школ и детских садов», — сказал Андрей Батов.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев, в свою очередь, поддержал предложение и отметил, что в ремонте нуждаются порядка 300 объектов городской социальной инфраструктуры.



Напомним, власти Ижевска намерены продать имущественный комплекс принадлежащего городу АО «Ижевские электрические сети». Его оценили в 2,9 млрд рублей. Ранее стоимость 100% акций предприятия оценили в 3,6 млрд рублей.