Алина Загитова стала лучшей фигуристкой мира по версии ISU

Российская фигуристка возглавила по итогам года рейтинг первенства мира по одиночному и парному катанию и танцам на льду ISU среди девушек.

В обновленной таблице Загитова занимает первую строчку с показателем в 4 470 очков (причем 1 200 баллов она получила на зимних Олимпийских играх в Пхенчане). Идущая следом Евгения Медведева набрала 4 174 очка. А замыкает тройку лидеров среди лучших фигуристок канадка Кейтлин Осмонд. У нее суммарно 4 174 балла.

Таким образом, Алина Загитова закончит год лучшей фигуристкой мира. Напомним, что в Корее Загитова обошла Медведеву в борьбе за золотые медали, после чего Евгения решила покинуть своего тренера Тутберидзе и перейти к канадскому тренеру Брайану Орсеру.