Пермский художник надеется отделаться штрафом за порчу арт-объекта «Счастье не за горами»

Фото: «Реальное время» / Дмитрий Овчинников

Художник Алексей Илькаев надеется отделаться штрафом за порчу арт-объекта «Счастье не за горами» в Перми.

В интервью «Медузе» он заявил, что реальный срок по уголовному делу по факту вандализма маловероятен, так как «это не такая серьезная статья».

«Было бы серьезно, если бы в моей работе был какой-то политический подтекст или религиозный. А у меня такого ничего не было. Я вообще в своем творчестве стараюсь избегать этого», — отметил Илькаев.

Добавим, ранее создатель арт-объекта «Счастье не за горами» Борис Матросов назвал поступок пермского художника «постмодернистским жестом».

Напомним, арт-объект «Счастье не за горами» был испорчен в ночь на 11 октября. У надписи заменили слово «счастье» на «смерть». Позже она была демонтирована с набережной. В мэрии рассказали, что отреставрированная надпись появится, предположительно, через два месяца. Вскоре пермский художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face, признался в порче арт-объекта.

Историю самого знаменитого арт-объекта Перми — читайте в материале «Реального времени».