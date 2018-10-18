Создатель арт-объекта «Счастье не за горами» назвал поступок пермского художника «постмодернистским жестом»

Фото: «Реальное время» / Дмитрий Овчинников

Создатель арт-объекта «Счастье не за горами» Борис Матросов высказался о выходке пермского художника Алексея Илькаева, из-за которого демонтировали инсталляцию с набережной города.

В беседе с корреспондентом «Реального времени» Матросов сказал, что не считает поступок Илькаева вандализмом, для него — это «постмодернистский жест на фоне его работы».

«Хотя можно было бы просто поставить рядом свою работу и посмотреть, как это выглядит. В целом у всех людей разное мнение и вкусы. Кому-то нравится «счастье», кому-то — нет. Но факт в другом — работа прижилась и находится на своем месте», — отметил художник.

Напомним, арт-объект «Счастье не за горами» был испорчен в ночь на 11 октября. У надписи заменили слово «счастье» на «смерть». Позже она была демонтирована с набережной. В мэрии рассказали, что отреставрированная надпись появится, предположительно, через два месяца. Вскоре пермский художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face, признался в порче арт-объекта.

Историю самого знаменитого арт-объекта Перми – читайте в материале «Реального времени».