Арт-объект «Счастье не за горами» вернут на пермскую набережную зимой

Фото: «Реальная время» / Дмитрий Овчинников

Власти Перми рассказали, когда вернут арт-объект «Счастье не за горами» на городскую набережную.

В мэрии сообщили, что отреставрированная надпись появится предварительно через два месяца. Планируется, что на первом этапе специалисты разработают эскизный проект с учетом расчета нагрузок ветра. После чего начнутся работы по изготовлению усиленных каркасов и букв из фанеры и монтаж конструкций объекта на набережной.

Напомним, ранее неизвестные испортили арт-объект «Счастье не за горами». Вандалы в ночь на 11 октября заменили слово «счастье» на «смерть». Позже надпись была демонтирована с набережной. Правоохранители устанавливают причастных к произошедшему.