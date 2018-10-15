Арт-объект «Счастье не за горами» вернут на пермскую набережную зимой
Власти Перми рассказали, когда вернут арт-объект «Счастье не за горами» на городскую набережную.
В мэрии сообщили, что отреставрированная надпись появится предварительно через два месяца. Планируется, что на первом этапе специалисты разработают эскизный проект с учетом расчета нагрузок ветра. После чего начнутся работы по изготовлению усиленных каркасов и букв из фанеры и монтаж конструкций объекта на набережной.
Напомним, ранее неизвестные испортили арт-объект «Счастье не за горами». Вандалы в ночь на 11 октября заменили слово «счастье» на «смерть». Позже надпись была демонтирована с набережной. Правоохранители устанавливают причастных к произошедшему.Общество
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