Пермский художник взял на себя ответственность за порчу арт-объекта «Счастье не за горами»

Фото: «Реальная время» / Дмитрий Овчинников

Пермский художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face, признался в порче арт-объекта «Счастье не за горами», расположенного на городской набережной.

В настоящее время правоохранительные органы возбудили уголовное дело по данному факту. По информации регионального ГУ МВД, в результате противоправных действий городской администрации причинен ущерб порядка 45 тысяч рублей.

Арт-директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева подтвердила информацию, что фигурантом дела является Илькаев. Также она сообщила, что художник оформил явку с повинной.

«Арт-объект убрали на ремонт, это большой перерыв в его 9-летней жизни. Его часто ломали, он стоял без букв, но так чтобы его убирали, еще не было никогда. Можно сказать, что в каком-то смысле работа умерла и вернется к нам уже зановорожденной», — отметила Аллахвердиева.

Стоит отметить, что художник Алексей Илькаев ранее отрицал свою причастность к произошедшему. Кроме того, он выпускает атрибутику и сувениры с надписью «Смерть не за горами», которую продает в социальных сетях.

Напомним, арт-объект «Счастье не за горами» был испорчен в ночь на 11 октября. У надписи заменили слово «счастье» на «смерть». Позже она была демонтирована с набережной. В мэрии рассказали, что отреставрированная надпись появится предварительно через два месяца.