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Нидерланды назвали имена высланных россиян

14:05, 04.10.2018
Нидерланды назвали имена высланных россиян
Фото: pixabay.com

Министерство обороны Нидерландов обнародовало имена высланных из страны россиян, которых Амстердам подозревает в попытке совершить кибератаку на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Речь идет о Алексее Моренеце 1997 года рождения, Евгении Серебрякове (1981), Олеге Сотникове (1972) и Алексее Минине (1972), сообщает NOS со ссылкой на главу Минобороны Нидерландов.

Ранее сообщалось, что в апреле 2018 года из Нидерландов выслали четырех россиян. По словам голландских властей, операция была организована ГРУ.

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