Австралия и Нидерланды признали итоги «беспристрастного» расследования крушения MH17
Министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступили с заявлением о признании промежуточных итогов расследования причин крушения малайзийского Boeing над восточной частью Украины в июле 2014 года.
«Мы сожалеем, что Россия не признала последние фактические данные международной следственной группы, и еще раз заявляем, что Австралия полностью уверена в беспристрастности, независимости и профессионализме следственной группы и ее выводах», — цитирует австралийского министра РБК.
Ранее Нидерланды получили право преследовать лица за преступления, связанные с крушением самолета, и судить их в голландском суде.
Справка
Boeing 777 рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.
Международная следственная группа (JIT) заявила, что ЗРК «Бук», сбивший малайзийский Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, прибыл из российской военной части. После этого власти Австралии и Нидерландов обвинили Россию в причастности к катастрофе.
В ответ президент России Владимир Путин опроверг информацию о российском происхождении «Бука». А Министерство обороны России определило номер ракеты, которая попала в малайзийский Boeing.
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