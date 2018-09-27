Австралия и Нидерланды признали итоги «беспристрастного» расследования крушения MH17

Министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступили с заявлением о признании промежуточных итогов расследования причин крушения малайзийского Boeing над восточной частью Украины в июле 2014 года.

«Мы сожалеем, что Россия не признала последние фактические данные международной следственной группы, и еще раз заявляем, что Австралия полностью уверена в беспристрастности, независимости и профессионализме следственной группы и ее выводах», — цитирует австралийского министра РБК.

Ранее Нидерланды получили право преследовать лица за преступления, связанные с крушением самолета, и судить их в голландском суде.