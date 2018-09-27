Новости общества

14:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Австралия и Нидерланды признали итоги «беспристрастного» расследования крушения MH17

14:16, 27.09.2018
Австралия и Нидерланды признали итоги «беспристрастного» расследования крушения MH17
Фото: скриншот видео youtube.com

Министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступили с заявлением о признании промежуточных итогов расследования причин крушения малайзийского Boeing над восточной частью Украины в июле 2014 года.

«Мы сожалеем, что Россия не признала последние фактические данные международной следственной группы, и еще раз заявляем, что Австралия полностью уверена в беспристрастности, независимости и профессионализме следственной группы и ее выводах», — цитирует австралийского министра РБК.

Ранее Нидерланды получили право преследовать лица за преступления, связанные с крушением самолета, и судить их в голландском суде.

Справка

Boeing 777 рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Международная следственная группа (JIT) заявила, что ЗРК «Бук», сбивший малайзийский Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, прибыл из российской военной части. После этого власти Австралии и Нидерландов обвинили Россию в причастности к катастрофе.

В ответ президент России Владимир Путин опроверг информацию о российском происхождении «Бука». А Министерство обороны России определило номер ракеты, которая попала в малайзийский Boeing.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты