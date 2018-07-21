Украина передала Нидерландам дело о катастрофе MH17

Фото: ru.wikipedia.org / Presidential Administration of Ukraine

Президент Украины Петр Порошенко ратифицировал соглашение с Нидерландами о международном правовом сотрудничестве при расследовании крушения малазийского Boeing.

Как сообщается на сайте Порошенко, документ между странами был подписан 7 июля 2017 года в Таллине.

Нидерланды получили право преследовать лица за преступления, связанные с крушением самолета, и судить их в голландском суде. Также соглашение допускает проведение судебного заседания в режиме видеоконференции.

Напомним, в конце мая международная следственная группа (JIT) заявила, что ЗРК «Бук», сбивший малайзийский Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, прибыл из российской военной части. После этого власти Австралии и Нидерландов обвинили Россию в причастности к катастрофе.

В ответ президент России Владимир Путин опроверг информацию о российском происхождении «Бука».