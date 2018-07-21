Украина передала Нидерландам дело о катастрофе MH17
Президент Украины Петр Порошенко ратифицировал соглашение с Нидерландами о международном правовом сотрудничестве при расследовании крушения малазийского Boeing.
Как сообщается на сайте Порошенко, документ между странами был подписан 7 июля 2017 года в Таллине.
Нидерланды получили право преследовать лица за преступления, связанные с крушением самолета, и судить их в голландском суде. Также соглашение допускает проведение судебного заседания в режиме видеоконференции.
Напомним, в конце мая международная следственная группа (JIT) заявила, что ЗРК «Бук», сбивший малайзийский Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, прибыл из российской военной части. После этого власти Австралии и Нидерландов обвинили Россию в причастности к катастрофе.
В ответ президент России Владимир Путин опроверг информацию о российском происхождении «Бука».
Справка
Малайзийский Boeing 777 рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.
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