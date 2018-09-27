Путин назвал нормальной ситуацию с выборами в Приморье

Президент России Владимир Путин на встрече с Олегом Кожемяко, по итогам которой он назначил его врио губернатора Приморья, не согласился с оценкой ситуации с выборами в региона.

В ходе беседы Кожемяко назвал «не очень хорошей» ситуацию с прошедшими в регионе выборами.

«Почему нехорошая? Нормальная ситуация», — не согласился с ним Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Напомним, что избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья. Решение было принято после скандала с «вбросами». Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова выразила надежду, что оба кандидата не будут участвовать в новых выборах.