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Избирком отменил результаты выборов губернатора в Приморье

08:16, 20.09.2018
Избирком отменил результаты выборов губернатора в Приморье
Фото: realnoevremya.ru

Избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья.

За соответствующее решение проголосовали 12 из 13 членов комиссии, один против, передает «Интерфакс».

ЦИК РФ вчера рекомендовала признать недействительными итоги выборов губернатора в Приморском крае. Новые выборы губернатора Приморья будут назначены через 3 месяца.

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