Провал на Агрономической в Казани произошел из-за коллектора 1958 года — мэрия Казани

Мэрия Казани отчиталась о ремонте канализации на участке по улице Агрономическая, 16, где произошел провал. Причиной аварии послужил коллектор 1958 года.



«Аварийная ситуация произошла на канализационном коллекторе диаметром 300 мм 1958 года постройки с глубиной около 4 метров», — рассказали «Реальному времени» в мэрии Казани.

Отмечается, что МУП «Водоканал» столкнулся со сложностями в проведении работ из-за грунтовых вод и близости коллектора к трассе метрополитена. При этом работы по перекладке аварийного участка коллектора закончили еще 28 августа.

Напомним, из-за ремонта аварийного участка канализации движение по Агрономической было перекрыто с 6 по 28 августа.

Ранее в Казани произошел провал по улице Николая Ершова, который вызвал пробки в этом районе города. Директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров заявил, что проблемы на участке зафиксировали в пятницу во время планового обхода. Коллектор, который там проходит, должны были заменить в 2013 году, но это сделано не было. Сроки восстановления на месте аварии пока неизвестны.