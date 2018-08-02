В Казани временно перекроют улицу Агрономическую из-за ремонта канализации

В Казани временно перекроют движение по улице Агрономической. Это связано с ремонтом аварийного участка канализации, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 6 по 28 августа в ночное время с 24.00 до 4.30 планируется закрыть проезжую часть по ул. Агрономической в районе зданий №7 и №16 (без выхода на проезжую часть ул. Шаляпина). С 24.00 17 августа до 4.30 19 августа частично перекроют закроют движение на проезжей части ул. Агрономической в районе пересечения с ул. Шаляпина в направлении движения транспорта в сторону ул. Ипподромной.

Ранее сообщалось, что в Казани временно ограничат проезд по улицам Ершова и Тихомирнова.