В Татарстане определились с кандидатурами глав шести районов
Сегодня в Татарстане районные отделения «Единой России» определились с выдвижением кандидатов на должности глав районов.
Определены кандидатуры на должности глав Алексеевского, Актанышского Дрожжановского, Нурлатского, Рыбнослободского и Тукаевского районов Татарстана.
В Алексеевском районе решено выдвинуть на должность главы района Сергея Демидова. В Актанышском — Энгеля Фаттахова, Дрожжановском — Марата Гафарова. Нурлатский район должен возглавить Алмаз Ахметшин, Рыбнослободский — Ильдар Тазутдинов, Тукаевский — Фаил Камаев.
На сайте правительства РТ говорится, что сегодня заседания районных советов пройдут как минимум в пяти из этих районов. Скорее всего, муниципальные депутаты утвердят на них предлагаемые кандидатуры.
Напомним, что в этом году власти республики провели перестановки в нескольких районах РТ. Проверки показали нарушения, например, в Верхнем Услоне.ОбществоВласть Татарстан
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