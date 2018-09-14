В Татарстане определились с кандидатурами глав шести районов

Сегодня в Татарстане районные отделения «Единой России» определились с выдвижением кандидатов на должности глав районов.

Определены кандидатуры на должности глав Алексеевского, Актанышского Дрожжановского, Нурлатского, Рыбнослободского и Тукаевского районов Татарстана.

В Алексеевском районе решено выдвинуть на должность главы района Сергея Демидова. В Актанышском — Энгеля Фаттахова, Дрожжановском — Марата Гафарова. Нурлатский район должен возглавить Алмаз Ахметшин, Рыбнослободский — Ильдар Тазутдинов, Тукаевский — Фаил Камаев.

На сайте правительства РТ говорится, что сегодня заседания районных советов пройдут как минимум в пяти из этих районов. Скорее всего, муниципальные депутаты утвердят на них предлагаемые кандидатуры.

Напомним, что в этом году власти республики провели перестановки в нескольких районах РТ. Проверки показали нарушения, например, в Верхнем Услоне.