ЧМ-2018: 18 июня — фавориты: Швеция, Бельгия и Англия
18 июня пройдут три матча чемпионата мира — 2018 по футболу.
- Нижний Новгород, группа «F», 15.00 мск, Швеция — Южная Корея, трансляция — «Матч ТВ».
- Сочи, группа «G», 18.00 мск, Бельгия — Панама, трансляция — «Матч ТВ».
- Волгоград, группа «G», 21.00 мск, Тунис — Англия, трансляция — Первый канал.
Накануне действующий чемпион мира — сборная Германии несколько неожиданно уступила Мексике — 0:1.
С таким же счетом сборная Сербии выиграла у сборной Коста-Рики.
Бразильцы встречались со швейцарцами, еще один фаворит потерял очки, ничья — 1:1.
В группе «F» лидерство захватили мексиканцы с тремя очками. Шведы могут внести коррективы 18 июня.
В группе «Е» лидер — Сербия с тремя баллами. По очку набрали Бразилия и Швейцария, костариканцы с нулем очков.СпортФутбол
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