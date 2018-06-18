ЧМ-2018: 18 июня — фавориты: Швеция, Бельгия и Англия

18 июня пройдут три матча чемпионата мира — 2018 по футболу.

Нижний Новгород, группа «F», 15.00 мск, Швеция — Южная Корея, трансляция — «Матч ТВ».

Сочи, группа «G», 18.00 мск, Бельгия — Панама, трансляция — «Матч ТВ».

Волгоград, группа «G», 21.00 мск, Тунис — Англия, трансляция — Первый канал.

Накануне действующий чемпион мира — сборная Германии несколько неожиданно уступила Мексике — 0:1.

С таким же счетом сборная Сербии выиграла у сборной Коста-Рики.

Бразильцы встречались со швейцарцами, еще один фаворит потерял очки, ничья — 1:1.

В группе «F» лидерство захватили мексиканцы с тремя очками. Шведы могут внести коррективы 18 июня.

В группе «Е» лидер — Сербия с тремя баллами. По очку набрали Бразилия и Швейцария, костариканцы с нулем очков.