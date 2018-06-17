Сборная Германии уступила Мексике в матче ЧМ-2018

Сборная Германии уступила команде Мексики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России.



Матч группы «F» проходил в Москве на стадионе «Лужники» и завершился со счетом 1:0 в пользу Мексики. Единственный гол в матче на 35-й минуте забил мексиканский полузащитник Ирвинг Лосано.



Соперники сборных Мексики и Германии по группе — Южная Корея и Швеция — сыграют друг с другом 18 июня в Нижнем Новгороде.

Во втором туре мексиканцы встретятся с Южной Кореей, а немцы сыграют со Швецией. Оба матча пройдут 23 июня.

Напомним, что в первом матче сегодняшнего игрового дня сборная Сербии обыграла костариканцев со счетом 1:0.