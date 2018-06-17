Сербия победила Коста-Рику со счетом 1:0 в матче ЧМ-2018

Сборная Сербии переиграла команду Коста-Рики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России.



Матч группы «E» проходил в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершился со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 56-й минуте забил сербский защитник Александр Коларов.

Во втором туре группового этапа ЧМ-2018 сборная Сербии встретится со Швейцарией, а Коста-Рика — с Бразилией. Оба матча пройдут 22 июня.



Напомним, что сегодня сыграют соперники сборных Коста-Рики и Сербии по группе — Бразилия и Швейцария. Матч начнется в 21.00 по московскому времени.