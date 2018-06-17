Бразилия сыграла вничью со Швейцарией в матче ЧМ-2018

Сборная Бразилии не смогла обыграть команду Швейцарии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России.

Матч группы «E» проходил в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершился результативной ничьей — 1:1. Первыми счет открыли бразильцы. На 20-й минуте отличился полузащитник Филиппе Коутиньо. Швейцарцы отыгрались на 50-й минуте. Мяч с передачи Джердана Шакири забил Стивен Цубер.



Таким образом, команды набирают по одному очку и занимают 2-е и 3-е место в турнирной таблице. Возглавляет ее сборная Сербии, которая ранее благодаря голу Александра Коларова обыграла Коста-Рику.

Во втором туре группового этапа ЧМ-2018 сборная Швейцарии встретится с Сербией, а Бразилия сыграет с Коста-Рикой. Оба матча пройдут 22 июня.

