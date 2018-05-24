«Наши дети будут гордиться, что играют в цветах «Нефтяника»

Новый хоккейный центр по подготовке юных хоккеистов полным ходом строится в Альметьевске на средства «Татнефти» и под эгидой развития Академии хоккея имени Юрия Моисеева. Уже в текущем году он откроет свои двери, а пока на стройплощадке жарко в прямом и переносном смысле.

«За стеклом»



Пока у хоккейного комплекса нет своего названия, только громоздкая формулировка, которая проходит по проектной документации. А входом в будущее фойе служат несколько досок с поперечными перекладинами, но очертания внутренних помещений здания уже угадываются.

В непосредственной близости от парадного входа будут располагаться раздевалки для самых маленьких хоккеистов: это сделано как в интересах тренировочного процесса, так и для родителей. Мамам и папам будущих звезд теперь не нужно заглядывать в щелочки дверей, чтобы увидеть, как тренируются их чада. Для родителей предусмотрена специальная площадка на втором этаже, где за прозрачными стеклами можно будет наблюдать за работой их сыновей и дочерей.

К слову, в новом здании построят отдельные раздевалки для мальчиков и девочек, ведь желающих заниматься хоккеем среди юных представительниц прекрасного пола с каждым годом становится все больше.

Новый хоккейный центр по подготовке юных хоккеистов откроет свои двери уже в текущем году, а пока на стройплощадке жарко в прямом и переносном смысле



Тренировки в одну смену

«Главный подарок для нас — это дополнительный лед для тренировок, — говорит директор ДЮСШ Владислав Бабанов. — Его нам очень не хватало во дворце «Нефтяник». Приходилось делить площадку практически по минутам. Уместиться всем нашим возрастам сейчас очень трудно. С новым хоккейным комплексом мы сможем перевести всех ребят на односменную тренировку».

Такой режим работы на пользу как детям, так и тренерам, которые теперь смогут более эффективно строить методику своих занятий.

Площадок с искусственным льдом здесь будет две. Строители уже завершили трудоемкую работу по забиванию свай, уложили бетонную основу. В ближайшее время оба катка обретут крыши. Кроме этого, за основным зданием будет построена еще одна спортивная площадка для занятий на открытом воздухе.

Плюс 25 шайб за сезон

Большие надежды руководство хоккея республики, академии хоккея и клуба «Нефтяник» возлагают на современный комплекс по развитию отдельных навыков хоккеистов — так называемую «бросковую зону». Это специальная площадка с синтетическим «льдом», нечто среднее между классическим тренажерным залом (который, конечно, тоже будет) и постановкой работы с шайбой. Здесь ребята смогут заниматься в группе или индивидуально над развитием техники и силы броска: «щелчка», кистевого, броска обратной стороной крюка клюшки.

Сами тренеры ДЮСШ признают, что наши ребята неплохо катаются, хорошо взаимодействуют и мыслят на льду, но именно завершающая стадия атак, то, благодаря чему и появляется результат на табло, часто оказывается ниже, чем у сверстников из ведущих школ страны. Отметим, что этому компоненту уделяется огромное внимание в лучших профессиональных лигах: НХЛ и КХЛ. К примеру, заокеанские аналитики посчитали, что, улучшая КПД бросков даже на 1%, можно забросить за сезон на 20—25 шайб больше, что в свою очередь дает в копилку команды дополнительные 10—12 очков.

При проектировании комплекса был тщательно изучен опыт работы с молодыми хоккеистами



Разумность и эффективность

Еще одной важной частью будущего хоккейного центра Альметьевска станет жилой комплекс, в котором смогут комфортно разместиться и наши ребята, и гостевые команды. Для воспитанников спортшколы будет предусмотрена большая и удобная столовая, таким образом юным хоккеистам будет максимально комфортно во всех смыслах.

Отметим, что при проектировании комплекса был тщательно изучен опыт работы с молодыми хоккеистами. В частности, альметьевцы посетили школу СКА в Санкт-Петербурге, а также комплекс, построенный в Екатеринбурге на средства олимпийского чемпиона по хоккею Павла Дацюка.

PS. Многие любители хоккея и остальные горожане задаются вопросом, как будет использоваться прежняя ледовая арена ДЮСШ? Как нам удалось узнать, руководство компании планирует уделить больше внимания развитию фигурного катания. Освободившееся время и лед займут юные таланты, им, возможно, посчастливится достичь или даже превзойти результаты чемпионки Олимпиады Алины Загитовой, которая также тренировалась в Альметьевске.

Ринат Шафигуллин заместитель генерального директора по ремонту, бурению скважин и ПНП, президент ХК «Нефтяник» Решение о возведении центра было принято генеральным директором компании Н.У. Магановым. Весь комплекс заточен на функциональность: как в тренировках, так и в бытовом плане. Все подчинено разумности и эффективности трат. Даже интерьер внутренних помещений будет стильным, но достаточно простым. Мы планируем оформить фойе и раздевалки в цвета главной команды, чтобы дети с первых шагов на льду гордились тем, что играют за «Нефтяник».