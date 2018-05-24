«Ядрен батон»: атомное сердце крылатой ракеты «Авангард» бьется назло врагу

В начале этой недели телеканал CNBC поспешил успокоить американского обывателя, выступив с утверждением, что четыре испытания российской крылатой ракеты с ядерным мини-реактором завершились неудачей. Напомним, о ракете с неограниченной дальностью полета, неуязвимой для любой ПРО, рассказал в своем послании Федеральному собранию РФ Владимир Путин в марте этого года. Наши коллеги из петербургской интернет-газеты «Фонтанка.ру» утверждают: американскому телеканалу надо было просто реабилитироваться после своего же сообщения о непобедимом российском оружии. Предлагаем материал читателям «Реального времени».

Американский телеканал со ссылкой на анонимный источник сообщил, что «космическая» ядерная ракета Путина не летает. Но стоит немного разобраться в принципе работы российской ракеты с ядерным двигателем, и некомпетентность «источника» становится очевидна.

Мир узнал о крылатой ракете неограниченной дальности с ядерным двигателем во время обращения Путина к Федеральному собранию 1 марта. Ранее сообщалось, что успешный пуск ракеты состоялся в конце 2017 года. Это та самая ракета с непредсказуемой небаллистической траекторией, которая неуязвима для всех существующих ПВО.

Разработки ядерного ракетного двигателя велись в Советском Союзе еще с середины прошлого века. О том, насколько они успешны, долгое время ничего не было известно, пока 5 лет назад директор Центра имени Келдыша, академик Анатолий Коротеев, не заявил, что ядерную энергодвигательную установку (ЯЭДУ) доведут до ума к 2018 году. Он имел в виду двигатели для тяжелых космических кораблей для полетов на Луну и Марс.

Этот двигатель делают в «КБ химавтоматики» в Воронеже, разработки начались в 1957 году. Предполагалось, что эта разработка позволит космическим кораблям выходить в космос на обычном ракетном топливе, а за пределами Земли переключаться на ядерную установку. Если на привычном двигателе, сжигающем топливо, грузоподъемность ракеты составляла 23 тонны, предполагалось, что увеличить этот показатель можно до 100—150 тонн. Но не более. В феврале 2018 года тяжелая ракета-носитель Илона Маска Falcon Heavy показала, что при стартовой массе в 1 402 тонны можно увезти в космос около 60 тонн груза, и это была сенсация, даже без ядерных технологий, которые могли бы не только увеличивать грузоподъемность, но и экономить время: до Марса на ядерном двигателе можно было бы слетать за 4 месяца вместо двух лет.



В 2010 году Дмитрий Медведев, бывший в те годы президентом, распорядился до конца 2020 года создать космический транспортно-энергетический модуль на основе ядерной энергетической установки мегаваттного класса. Проект должен был обойтись в 17 млрд рублей.

Реактор, который используется для ракетного двигателя, — это метровый металлический цилиндр диаметром 50 сантиметров, в котором водород нагревается до 3 тысяч градусов и на выходе из реактора создает нужную тягу. Малогабаритная ядерная энергодвигательная установка весит 2 тонны. И ей нашли более прагматическое использование, нежели путешествие на Марс.

Телеканал CNBC заявил, что крылатая ракета, о которой российский президент рассказал в марте, не летает. Правда, этот же американский телеканал меньше недели назад устроил настоящую истерику по поводу того, что США беззащитны перед новейшим российским гиперзвуковым комплексом «Авангард». Спасти от которого может только система противоракетной обороны, размещенная в космосе.

Телеканал CNBC заявил, что крылатая ракета, о которой российский президент рассказал в марте, не летает. Скриншот видео



В этот раз CNBC поведал со ссылкой на анонимный источник, что ракета с ядерным двигателем была испытана четыре раза с ноября по февраль и ни разу не взлетела нормально. Самый долгий полет длился 2 минуты — ракета преодолела 22 мили. При этом о вреде для окружающей среды после взрыва ядерного двигателя источник ничего не говорит. Якобы аппарат стартует на обычном двигателе сгорания и только потом переключается на ядерный двигатель для полета. Причины неудачи телеканал описывает поэтично: «Атомное сердце крылатой ракеты не было инициировано, и поэтому оружие не смогло произвести «полет неограниченной дальности», которым хвастался Путин».

Правда, другие СМИ сообщали, что ядерный ракетный двигатель испытывался отдельно, а ракета во время испытания летела на обычном топливе и несла электрический массогабаритный макет двигателя. Поэтому ни о каком «атомном сердце» ракеты даже речи не идет. Но телеканалу, видимо, надо реабилитироваться после прошлого сообщения о непобедимом российском «Авангарде», которое стало настоящим ударом по психологическому благополучию Америки.

«Фонтанка»