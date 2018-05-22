Лоран Илер о Рудольфе Нуриеве: встреча со специальным гостем Ballet Talk

Сегодня в рамках Ballet Talk – одной из программ, параллельных Нуриевскому фестивалю, в Розовой гостиной Татарского академического государственного театра оперы и балета им.М.Джалиля прошла встреча с экс-солистом и балетмейстером Парижской национальной оперы, художественным руководителем балетной труппы Московского музыкального театра им.К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко Лораном Илером. Сегодня же в основной программе балетного фестиваля ММТ представляет одноактные балеты «Сюита в белом», «Маленькая смерть», «Вторая деталь».

