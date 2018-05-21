Лучших юристов Татарстана номинируют на «Оскар»

Казанский федеральный университет, Право.ru, ИЦ «Сколково» и «Казань Экспо» объединят юристов РТ на Ассамблее Legal Expert Awards

Ассамблея Legal Expert Awards (LEA) — первое масштабное мероприятие для юридического сообщества Республики Татарстан — состоится в «Корстоне» 8 июня 2018 года. Ассамблея LEA пройдет в четырех форматах: юристов ожидают деловая часть LEA.FORUM — выступления топовых российских спикеров, LEA.EXPO — выставка ведущих фирм и технологий, LEA.NETWORKING — тематические круглые столы и торжественная церемония вручения премии Legal Expert Awards.



11 лучших юристов и один спортсмен



Инициатором проведения Legal Expert Awards выступила Ассоциация выпускников юридического факультета Казанского федерального университета, организаторами форума — Казанский федеральный университет, ООО «Казань Экспо» и ООО «ЛЕГАЛЭКСПЕРТЭВОРДС».

«Мы живем в эпоху стремительно совершенствующегося законодательства, внедрения современных технологий во все сферы жизнедеятельности, требующую нового правового регулирования общественных отношений. Эта эпоха ставит новые вызовы, в том числе перед юридическим сообществом. Ассамблея Legal Expert Awards должна стать площадкой, которая предоставит широкие возможности для обмена опытом, — говорит министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин. — Уверен, что на сессиях Legal Expert Awards будут яркие выступления и дискуссии, а форум позволит консолидировать усилия юридического сообщества республики в решении современных проблем. Создание юридической премии — не новый, но значимый шаг для повышения рейтинга отрасли, признания и оценки работы специалистов юридического сообщества Татарстана».

«Премия создана не только для того, чтобы выявить лучших из лучших, но и с целью формирования профессиональных стандартов юридического сообщества путем признания заслуг его лидеров и его успешных представителей», — отмечает депутат Казанской городской думы, декан юридического факультета КФУ, кандидат юридических наук, доцент Лилия Бакулина.

Профессиональная награда присуждается в 12 номинациях — экспертный совет, состоящий из самых авторитетных и успешных представителей юридического сообщества Татарстана, выберет лучшего адвоката и адвокатское образование, лучшего юриста, юридический отдел и фирму, лучшего преподавателя и студента, лучшего нотариуса, лучший LegalTech проект и даже лучшего юриста-спортсмена.

Лилия Бакулина: «Премия создана не только для того, чтобы выявить лучших из лучших, но и с целью формирования профессиональных стандартов юридического сообщества путем признания заслуг его лидеров и его успешных представителей»

Главными критериями оценки станут новизна, сложность, технологичность, социальная значимость и вклад в торжество профессионализма, добра и справедливости.

Побороться за юридический «Оскар» можно, подав заявку на сайте legalexpertawards.ru до 1 июня.

Будет ли создан юридический Uber?

Главным событием Ассамблеи станет юридический форум — интенсивный обмен актуальной информацией под руководством опытных спикеров.

Участники форума обсудят, как информационные технологии меняют юридический рынок и ждет ли нас юридический Uber, какие требования выдвигает современная реальность к образованию юристов, каким будет рынок оказания услуг завтра и как не оказаться на его обочине, а также основные векторы развития судебной системы и практики.

«Без информационных технологий уже сложно представить жизнь каждого из нас, а тем более жизнь практикующего юриста. В первую очередь IT-технологии позволяют юристу значительно снизить время на анализ многочисленных вариантов, которые допускаются обстоятельствами дела, чтобы из их числа выбрать единственный верный, — говорит заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов. — Ряд крупных российских компаний уже в практической плоскости использует инструменты искусственного интеллекта для формирования типовых исков».

В Татарстане первым шагом к формированию цифрового правосудия стал беспрецедентный проект по подключению всех мировых судов к высокоскоростным каналам передачи данных. Также сегодня прорабатывается проект запуска электронной цифровой подписи на базе облачных технологий, что, по словам министра, позволит существенно ускорить время формирования документов.

Роман Шайхутдинов: «В первую очередь IT-технологии позволяют юристу значительно снизить время на анализ многочисленных вариантов, которые допускаются обстоятельствами дела, чтобы из их числа выбрать единственный верный»



«Я полагаю, LegalTech — отличная возможность для юристов получить концентрат полезной информации о последних юридических новинках, — считает Роман Шайхутдинов. — Не берусь утверждать, заменят ли в ближайшем будущем юристов роботы, но если юристы не будут идти в ногу со временем, внедряя в свою практику IT-инструменты, то они однозначно проиграют в конкурентной борьбе».

К участию в форуме приглашены заместитель министра юстиции Российской Федерации Денис Новак, председатель Высшего арбитражного суда Российской Федерации в 2005—2014 гг. Антон Иванов, председатель Попечительского совета юридического факультета Казанского федерального университета, мэр города Казани Ильсур Метшин, министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин, председатель Ассоциации юристов Республики Татарстан Ильдар Халиков, председатель исполкома Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Ильнар Гирфанов и другие почетные гости.

Модерировать дискуссии будут Лилия Бакулина, декан юридического факультета КФУ; Антон Пронин, директор центра инновационных решений BPM, Legal Tech Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»; Максим Карпов, управляющий партнер National Legal Finance Group — компании, являющейся лидером рынка правового финансирования в России.

В качестве спикеров на форуме выступят Хольгер Цшайге, ведущий специалист в области Legal Tech, участник, организатор и эксперт Moscow Legal Tech и «Открытых инноваций»; Татьяна Александрова, заместитель генерального директора Право.ru, разработчика системы «Электронного Правосудия», которую используют 9 из 10 практикующих юристов; Валерий Мешков, генеральный директор и основатель юридического сервиса Pravoved.ru; Михаил Носов, директор PwC в Казани, Ultraman и единственный в Татарстане четырежды Ironman, который выступит с мотивационной лекцией о том, что «Невозможное возможно», и другие.

Ассамблея Legal Expert Awards призвана собрать всех юристов — как уже состоявшихся специалистов своего дела, так и новичков юридического сообщества, тех, кто хочет поделиться своими знаниями в области юриспруденции, и тех, кому важно получить концентрат полезной юридической информации, – всех, кто понимает, что, став частью юридического сообщества, он станет сильнее.

Модерировать одну из дискуссий будет Антон Пронин, директор центра инновационных решений BPM, Legal Tech Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»



Неосуды, внедрение искусственного интеллекта и роботы вместо юристов

На протяжении всего мероприятия будет работать выставка LEA.EXPO — презентационная площадка от ведущих компаний юридической отрасли, а также разработчиков программного обеспечения, технического оснащения и внедрения новых технологий в юриспруденции.

Сегодня полезные сервисы и программы берут на себя всю рутинную работу юристов, а тот, кто осваивает новые технологии быстрее конкурентов, оказывается «на коне». Какие системы выбрать и как их использовать в своей работе? Ответы на эти вопросы даст посещение LEA.EXPO.

Еще одним уникальным форматом общения станут зоны нетворкинга: в ходе круглых столов участники обсудят, к чему нас ведет реформа юридических услуг и устраивает ли профессиональное сообщество регулирование адвокатской деятельности, необходимо ли дополнительное юридическое самообразование и устраивает ли рынок качество юридических услуг, что творится с рынком ОСАГО и что происходит в сфере банкротства физических лиц.

Более подробная информация о спикерах и стоимости билетов представлена на сайте legalexpertawards.ru.

Телефон горячей линии – 8 800 707 53 60.