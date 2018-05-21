Сиеста по-казански: в детские лагеря придет Большой брат, а на пляжи – четыре спасателя

До конца летнего сезона власти города планируют оснастить все летние лагеря видеонаблюдением, но за детьми обещают не подглядывать

Фото: Максим Платонов

Почти 30 тысяч детей этим летом отправятся в лагеря и санатории. В преддверии старта оздоровительной кампании было отремонтировано семь загородных лагерей и на всех площадках поставлены заборы с металлодетекторами. Об усилении безопасности также говорит тот факт, что впервые во всех детских лагерях начали устанавливать системы видеонаблюдения. Для взрослых же в ожидании лета обещают благоустроить и почистить официальные пляжи и зоны отдыха в Казани. Подробности — в материале «Реального времени» с делового понедельника в мэрии города.

Детские лагеря под присмотром Большого брата

С 1 июня в Казани стартует летняя детская оздоровительная кампания, а это значит, что школьникам пора готовиться к сезону лагерей. Но перед тем, как перейти к докладу, председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Айрат Фаизов рассказал радостную новость — татарстанские студенты взяли гран-при на Российской студенческой весне, финал которой проходил в Ставрополе.

Но вернемся к детским загородным оздоровительным лагерям. В этом году в них отдохнут более 15 тысяч детей, а всего организованным летним отдыхом будут охвачены практически 30 тысяч человек (в том числе 960 детей в трудной жизненной ситуации, которые будут отдыхать бесплатно).

Детских лагерей, числящихся за Казанью, всего 24 штуки — 14 относятся к муниципалитету и 10 обслуживаются различными предприятиями и организациями. Стоимость путевок обещают не поднимать — она должна остаться на уровне прошлого года. Родители в среднем отдадут за отдых своих чад только 30% от общей стоимости. Например, отдых ребенка в профильной смене на 18 дней обойдется от четырех тысяч рублей при общей цене путевки в 16 тысяч рублей. Оставшуюся часть власти оплатят из бюджета республики, в котором на эти цели предусмотрено 208 млн рублей.

Айрат Фаизов пообещал, что в комнатах отдыхающих снимать никто не будет, речь идет исключительно о местах общего пользования. Фото kzn.ru

Новым в этом году станет оснащение всех лагерей видеонаблюдением по всему периметру. Пока камеры установлены в «Заречье», «Ново-Юдино», «Спутник» и лагере имени Гагарина. В остальных видеонаблюдение появится в течение лета.

Председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани пообещал, что в комнатах отдыхающих снимать никто не будет, речь идет исключительно о местах общего пользования. Помимо камер уже сейчас во всех лагерях установили заборы и металлодетекторы. Все меры по безопасности обойдутся муниципальному бюджету в 5,8 млн рублей.

Заниматься детьми в лагерях будут специально подготовленные 128 вожатых. Айрат Фаизов отметил, что порядка 30% желающих пришлось отсеять — предложение превышало спрос, да и требования к кандидатам были высокими. Например, власти не очень жалуют студентов первого и второго курсов университетов, предпочитая вожатых постарше — начиная с третьего курса и как правило профильных специальностей. Есть среди вожатых и учителя, которые летом находятся в отпуске. Многие из них уже неоднократно работали в детских лагерях — таких проверенных специалистов берут без конкурса.

Еще больше ремонта

Как уверяют местные власти, в столице Татарстана не осталось лагерей, которые не захватил капитальный ремонт. Некоторые из них продолжают обновлять прямо сейчас.

— В этом году на проведение ремонтных работ и устранение предписаний надзорных органов направлено 27 млн рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. 17 млн рублей — это бюджет города Казани и 10 млн рублей — это сэкономленные за счет проведения аукционов средства центра «Ял», — отметил Айрат Фаизов.

Как уверяют местные власти, в столице Татарстана не осталось лагерей, которые не захватил капитальный ремонт. Фото kzn.ru



Этих денег хватило, чтобы отремонтировать жилые корпуса и столовые в таких муниципальных лагерях, как «Восток», имени Гагарина, «Спутник», «Березка», «Пионерия Татарстана», «Нармонка» и «Заречье». Теперь там школьников ждут обновленные душевые кабины и санузлы, фасады, новые окна с дверьми и системы канализации. Кроме того, в «Заречье» и лагере имени Гагарина ввели в эксплуатацию три новых корпуса на 110 человек.

В рамках республиканской программы капремонта детских лагерей в этом году начали реконструировать лагерь «Молодежный» в Высокогорском районе, работы в котором в рамках первого этапа обойдутся в 47,4 млн рублей. После обновления он заработает в круглогодичном режиме и сможет принять одновременно 400 детей. Сейчас в нем завершается капремонт первого корпуса и столовой, а также строится здание клуба. Помимо этого полной замене подверглись все инженерные сети. На следующий год было решено оставить проведение капремонта во втором и третьем корпусах, а также обновление фасадов с благоустройством территории.

Кстати, в этом году в лагерях решили проблему с медперсоналом, который, как сообщалось в прошлом году, был вынужден ночевать на рабочем месте, в медпункте. По словам Фаизова, эта проблема была полностью решена, и для них нашли места в спальных или административных корпусах, где для каждого сотрудника будут выделены комнаты. Решили, как уверяет спикер, и вопрос с бесплатным нахождением детей медработников в лагере.

Пляжи почистят и обновят

Детские лагеря — это не единственное, что готовят к началу летнего периода. Начальник управления по делам ГО и ЧС Казани Фердинанд Тимерханов отчитался, что к 1 июня в городе откроются четыре муниципальных пляжа: «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое» и «Озеро Комсомольское». Отдельно места отдыха организуют на берегах озер Лебяжье, Изумрудное и озера в Парке Победы.

К 1 июня в городе откроются четыре муниципальных пляжа: «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое» и «Озеро Комсомольское». Фото Олега Тихонова

На всех этих объектах ежедневно с 9.00 утра до 20.00 вечера начнут дежурить по четыре спасателя с медработником. К началу лета управление Тимерханова проведет в разрешенных местах отдыха водолазное обследование с очисткой дна пляжей и отправит анализы воды и песка в лабораторию. Для отдыхающих обещают отремонтировать скамейки, урны, раздевалки и солнцезащитные грибки, сделать душевые кабинки и указатели, а также восстановить ограждение зоны купания детей и убрать весь мусор с пляжей и прилегающей территории.