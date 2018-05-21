Исторический вылет «Гамбурга», унижающий тренера Неймар и провокатор-неудачник Инсинье

Последний из топовых чемпионатов Старого Света завершился накануне. Время подводить итоги

Завершившийся накануне сезон в топ-5 европейских лиг был богат на интересные события и неожиданные повороты. Известный комментатор и футбольный автор Виталий Ошовский выделяет главные из них в колонке, написанной для «Реального времени».

«Главный тренер» Неймар. Как бразилец унижал Унаи Эмери

В первых числах августа прошлого года на Францию обрушилась трансферная бомба: в «ПСЖ» приехал сам Неймар. Бразилец сорвал аншлаг на своей презентации, с удовольствием подписал роскошнейший контракт и… захандрил. С самого первого тура Неймар стал дестабилизирующим фактором в раздевалке «ПСЖ»: по слухам, бразилец сам выбирал состав, сократил тактический видеоразбор и даже симулировал травму, чтобы не ехать в Анже.

Примерно в это же время вскрылись подробности его контракта с «ПСЖ»: личная прислуга, самолет, роскошная яхта и даже беспрепятственный уход с тренировок в случае недомогания. Чем только дитя не тешилось, но счастья ему все это не приносило. «Неймар находится в таком состоянии, что согласен перейти куда угодно. Кажется, он несчастлив в «ПСЖ» и жалеет об уходе из «Барсы». У нас есть такое понимание», — отметил директор «Барселоны» Хавьер Бордас.

Неймар завоевал все возможные французские трофеи, но в Лиге чемпионов сверкнуть опять не получилось. Лео Месси вылетел на стадии четвертьфинала, а желавший выйти из его тени Неймар — и вовсе в 1/8. С тренером Унаи Эмери бразилец поладить толком не сумел. Теперь — очередь Томаса Тухеля. «Я уже имел разговор с Неймаром в прошлое воскресенье, и этот разговор натолкнул меня на оптимизм. Неймар — один из лучших игроков мира, а я пришел в «ПСЖ», чтобы поставить команде агрессивный футбол. Теперь мы будем играть в атаку», — заявил новый наставник парижан.

Этим летом парижан ждет настоящая кадровая революция, и последствия ее могут оказаться весьма непредсказуемыми. Фото psg.fr



Столичный клуб в минувшем сезоне оставил позади себя с огромным отрывом «Монако», «Лион» и «Марсель», но это не спасет команду от радикального обновления. «ПСЖ» уже попрощался с Тиаго Моттой; близки к уходу Кюрзава, Дракслер, Ди Мария, Пасторе, Кавани, ну и сам Неймар. Этим летом парижан ждет настоящая кадровая революция, и последствия ее могут оказаться весьма непредсказуемыми.

И все-таки это случилось… «Гамбург» впервые в истории покинул Бундеслигу

Последний тур немецкого чемпионата одарил болельщиков афишей «Гамбург» — «Боруссия М». Не самый громкий, на первый взгляд, но именно этот матч навсегда войдет в историю европейского футбола. Перед последним туром никогда не вылетавший из высшего дивизиона немецкого футбола «Гамбург» отставал от «Вольфсбурга» на два очка. «Динозаврам» необходимо было обыгрывать «Боруссию» и надеяться на поражение «Вольфсбурга». Но вот незадача — в гости к последнему пожаловал аутсайдер всея Бундеслиги «Кельн». «Мы слишком много упустили по ходу сезона. И все же во мне теплится надежда на чудо. Игроки в концовке сезона его заслужили», — пытался обнадежить болельщиков перед игрой главный тренер «Гамбурга» Кристиан Тиц.

Его команда программу-минимум выполнила и обыграла «Боруссию» — 2:1. Однако в параллельном матче «волки» громили «козлов» (прозвище «Кельна», — прим. ред.). На первой добавленной минуте фанаты «Гамбурга» сошли с ума. Они начали забрасывать поле петардами и устраивать беспорядки — пришлось вмешаться даже конной полиции.

Зачинщиков арестовали, и футболисты все же доиграли матч, после чего на трибунах вновь стали происходить драматичные вещи. Работники «Фолькспарк-Штадиона» сначала остановили, а затем демонтировали часы, отсчитывавшие пребывание «Гамбурга» в Бундеслиге. Рекорд продержался 54 года и 260 дней. Многие болельщики не смогли наблюдать эту сцену, некоторые впали в настоящую истерику. Роман «Гамбурга» и Бундеслиги официально завершен.

«Мы не могли не выиграть в тот вечер, ведь мы должны были доказать всем, что «Ювентус» — величайший клуб Италии». Фото juventus.com



«Мы должны были доказать Инсинье, что величайший клуб Италии — это «Ювентус»

«Мы готовы пожертвовать всеми турнирами, лишь бы чемпионство наконец не досталось «Ювентусу», — заявил осенью Калиду Кулибали. Слова защитника «Наполи» стали негласным девизом для его команды на весь сезон. Коллектив Маурицио Сарри вылетел из Лиги чемпионов, затем сразу же — из Лиги Европы, а также завершил борьбу в Кубке Италии еще в четвертьфинале. И все это ради того, чтобы свергнуть «Ювентус».

Цель была по-настоящему близка. Особенно осязаемой она стала после победы в очном матче в Турине 22 апреля, когда на 93-й минуте сумасшедший гол забил тот самый Кулибали (1:0). «Ничего удивительного. «Юве» привык проигрывать в финалах», — усмехнулся тогда нападающий неаполитанцев Лоренцо Инсинье. И допустил роковую ошибку! Буквально через некоторое время туринцы приехали в гости к миланскому «Интеру» и героически вырвали победу на последних минутах.

«Когда мы проигрывали «нерадзурри», то все время вспоминали провокационные слова Инсинье. Мы не могли не выиграть в тот вечер, ведь мы должны были доказать всем и ему в частности, что «Ювентус» — величайший клуб Италии», — заявил защитник «Юве» Джорджо Кьеллини. Эта победа придала туринцам вдохновения, а у «Наполи» будто высосала весь ресурс. Неаполитанцы на следующий день упустили победу над «Торино» и «вручили» золотые медали «Ювентусу».

«Да, мы проигрываем в финалах. Но мы участвуем в них, а не вылетаем на групповой стадии», — заявление Кьеллини при праздновании чемпионства поставило «Наполи» шах и мат. Неаполитанцы пошли ва-банк, но скудетто и ныне там. В Турине.

«Спортивный директор» Лео Месси. Как аргентинец решает трансферные вопросы «Барселоны»

Испанская Ла Лига откровенно разочаровала своей предсказуемостью. В зоне вылета сразу же прописались «Депортиво», «Малага» и «Лас Пальмас», в борьбе за место в Лиге Чемпионов не нашлось конкурентов для «Валенсии», а чемпионство еще в декабре фактически забронировала «Барселона». Во многом это связано с неожиданно слабой игрой «Реала», который испытывал трудности во внутренних соревнованиях, но снова дошел до финала ЛЧ.

Лео Месси, по слухам, призвал руководство «Барсы» немедленно избавиться от Мины. Фото fcbarcelona.com

К середине мая «Барселона» вплотную подошла к рекорду непобедимого «Арсенала» образца сезона 2003/04. Чтобы пройти весь чемпионат без поражений, каталонцам необходимо было выстоять в матче против скромного «Леванте». К середине второго тайма счет, однако, был 5:1 в пользу валенсийцев. «Барселона» потерпела первое поражение в чемпионате при ужаснейшей игре дебютанта — 23-летнего колумбийского защитника Йерри Мины. Лео Месси был настолько раздражен увиденным, что, по слухам, призвал руководство «Барсы» немедленно избавиться от Мины.

Сезон подарил «Барселоне» чемпионство и Кубок короля, однако вопросов к Эрнесто Вальверде накопилось много. «В будущем сезоне я не планирую кардинально менять облик команды, даже с учетом ухода Иньесты. Нам нужно усилить некоторые позиции. В революции «Барселона» не нуждается», — заявил тренер.

Предстоящий сезон станет определяющим в развитии каталонского клуба. «Барселоне» решительно нужно перешагнуть четвертьфинальный барьер Лиги чемпионов, в противном случае придется уйти самому Вальверде, и революции будет уже не избежать.

«Мне страшно от одной мысли, что может сделать Салах с хилой обороной сборной России»

Вторым чемпионатом-разочарованием в плане интриги стала АПЛ. Еще перед последним туром стало понятно, что вылетят «Сток Сити», «Вест Бромвич» и «Суонси»; в Лигу чемпионов не попадут «Челси» и «Арсенал», а золотые медали еще в январе де-факто «оформил» «Манчестер Сити». Первый год ушел на знакомство Гвардиолы с командой; во второй она показывала лучший футбол в Европе. «Мое главное достижение в «Сити» — я заставил столь звездных игроков много бегать, в том числе чтобы отнять мяч. Это сделать не так-то просто, ведь у каждого из них запредельное самомнение», — с улыбкой говорил Гвардиола.

Единственной командой, которая сумела трижды (!) обыграть идеальную команду Пепа, стал «Ливерпуль». В рядах «красных» абсолютно неземную форму набрал наш будущий соперник на ЧМ-2018 Мохаммед Салах. О нем уже сейчас отзываются как о нападающем, которому суждено прервать гегемонию Роналду и Месси. «Мне страшно от одной мысли, что может сделать Салах с хилой обороной сборной России. Игнашевича просто подставят, если выпустят его держать Мохаммеда», — считает легенда «Спартака» Валерий Рейнгольд.

О Мохаммеде Салахе отзываются как о нападающем, которому суждено прервать гегемонию Роналду и Месси. Фото liverpoolfc.com

Однако перед ЧМ Салаху предстоит провести, возможно, главный матч в своей жизни. Уже 26 мая его «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сразится с «Реалом». Как утверждают многие эксперты, именно в этом матче определится судьба «Золотого мяча». Именно в Киеве десятилетнее доминирование Роналду и Месси может быть наконец-то прервано.