«Хочу сдвинуть с места атомную подводную лодку»

Башкирский стронгмен Эльбрус Нигматуллин — о своих рекордах, участии в «Камеди клаб» и женщинах, поднимающих тяжести

Уроженец челябинской земли Эльбрус Нигматуллин — многократный обладатель титула «Самый сильный человек России», двукратный призер турнира World's Strongest Man и двукратный серебряный призер финала World Strongman Cup. Башкирскому силачу принадлежат несколько достижений, занесенных в книгу рекордов Гиннеса. Это титулы. А о человеке Эльбрусе Нигматуллине мы узнаем из его интервью «Реальному времени».

«Челябинские башкиры — трудяги»

— Кто и почему дал вам имя Эльбрус? Были физические предпосылки к этому?

— Имя Эльбрус мне дал дедушка по материнской линии — дед Ялал, ветеран Великой Отечественной войны. Он был очень крепкий физически, никогда не курил. И по отцовской линии у меня родня здоровая, отец был крупным человеком, работал всю жизнь кузнецом, был мастером на все руки. Пытался привлечь меня к кузнечному делу. Мне удавалось делать ключи, которыми я мог открыть сделанные отцовскими руками замки. Помню еще, однажды отец помог мне сделать арбалет. Он ковал своими руками спусковой крючок, тетиву для арбалета, наконечники для стрел. Да, давно это было.

— Вы уроженец Челябинской области, но много работаете в Башкирии. Какая самоидентификация у вас сильнее — челябинская или башкирская?

— Я, прежде всего, россиянин. Я башкир, который родился и вырос в Челябинской области, можно сказать — челябинский башкир. Башкирию очень люблю, часто приезжаю туда на мероприятия, в гости к друзьям. Много планов связано с Башкортостаном, в первую очередь, с реализацией моих спортивных проектов. Не ограничиваюсь только Челябинской областью, у меня много других проектов и в других регионах. Вот, например, послезавтра улетаю в Нижний Новгород на выступление. В прошлом году был в Ростове-на-Дону. Приглашают в разные регионы России, но чаще всего я, конечно, провожу мероприятия в Челябинской области и Башкортостане. Башкирия — это одно из самых любимых, самых посещаемых мною мест, где я нахожу выход своей энергии, своим проектам. Там очень благодатная почва для этого.

— Чем отличается менталитет башкир от челябинского менталитета? Есть ли это отличие вообще?

— Челябинские башкиры — это, в моем представлении, в большинстве своем люди-трудяги. Как правило, выходцы из сельской местности — либо сами родились там, либо родители их когда-то жили на селе. Сейчас, конечно, уже много башкир стало жителями города, собственно, как и я — уже много лет живу в Челябинске, считаюсь челябинским башкиром, хотя родился и вырос в Аргаяшском районе Челябинской области. Это люди гордые, скромные, работящие. Не сильно, наверное, но наш менталитет отличается от челябинского, живем и трудимся на одной земле — это наша родина. У нас никогда не было тут никакого деления, склок, раздора между национальностями, тем более между русскими, между татарами. Живем, говоря таким шаблонным языком, в мире и согласии. Это действительно так. А если какое-то взаимопонимание не достигается, то это, как правило, все быстро урегулируется. Я случаев каких-то конфликтов просто не знаю. Повторюсь, мы россияне, мы живем тут у себя на родине, здесь жили наши предки. Наши братья-башкиры живут и в других районах России, не только в Башкортостане, но и в Свердловской, Оренбургской, Самарской, Тюменской областях. В общем, по всему миру живут башкиры. Мы здесь ничем не отличаемся от любых других людей. Где-то есть много межнациональных браков, где-то кто-то ассимилируется, но в большинстве своем люди стремятся к своим истокам, что-то пытаются узнать о своих предках, о своей исторической родине. В общем, все хорошо.

Приглашают в разные регионы России, но чаще всего я, конечно, провожу мероприятия в Челябинской области и Башкортостане



«Смастерил свою «качалку» во дворе из подручных средств»

— А когда увлеклись спортом?

— В подростковом возрасте, лет в 13. Примером для меня были наши олимпийские чемпионы — тяжелоатлеты, борцы, баскетболисты, лыжники. Хотел быть таким, как они. Смастерил свою «качалку» во дворе из подручных средств. Там, на самом деле, побывали многие — и одноклассники мои, и родственники, и братья старшие. Но больше одной-двух тренировок почти никто не смог выдержать. Так что чаще всего «качался» один. Только мой двоюродный брат Владислав долгое время тренировался со мной — лет до 16. Почему выбрал силовые виды? В конце 80-х в Союзе появились видеосалоны, фотографии культуристов, каратистов, атлетов. Шварценеггер, Рэмбо и так далее. Этот собирательный образ и стал для меня притягательным. Хотя еще я занимался баскетболом и легкой атлетикой — участвовал в районных соревнованиях, бегал легкоатлетические эстафеты и играл за школу.

— C Шварценеггером вы, наверное, не встречались, но, может быть, с кем-то из других кумиров удалось увидеться?

— Да, в детстве были разные увлечения. Одним из кумиров был Александр Карелин. Впоследствии я с ним лично познакомился, и этот человек произвел на меня очень хорошее впечатление.

— А вам не хотелось заняться традиционными видами спорта профессионально? Например, тяжелой атлетикой, чтобы выиграть олимпийскую медаль?

— Было такое желание, но у меня в молодые годы ни разу не возникало мысли, что я буду на этом зарабатывать. Я просто был увлечен любимым делом. Олимпийскую медаль хотел бы выиграть, но занимался в итоге пауэрлифтингом, армспортом, стронгменом, где олимпийские награды не дают.

— Известно, что представители силовых видов (тяжелоатлеты, стронгмены, пауэрлифтеры) недолюбливают культуристов-бодибилдеров — мол, у нас акцент на реальную силу и мощь, а у тех — на красоту. Как вы относитесь к этому?

— Каждый вид спорта индивидуален и хорош по-своему. Никогда не считал, что бодибилдеры или «фитнесисты» чем-то хуже стронгменов или тяжелоатлетов. Везде свои сложности, так что я с этим мнением не согласен. Никакой нелюбви к бодибилдерам у меня нет. Есть уважение — за их труд, за целеустремленность, ну и другие качества, которые нужны для победы, для достижения цели.

— Самая запоминающаяся победа детства?

— Вспоминаю четвертый класс, когда победил в легкоатлетическом кроссе. Правда, там бежало всего два класса — человек 40. И эта бумажка тоненькая, этот диплом, где было написано, что Эльбрус Нигматуллин занял первое место — одна из самых запоминающихся побед детства. Еще один памятный успех, лет в 16, когда я победил на сабантуе в борьбе курэш взрослого мужчину. Мне тогда достался баран!

Самое главное — не бояться. И если ты поставил цель, ты не должен от нее отступать



— Расскажите вкратце о каждом своем рекорде. Что было сложного, что интересного?

— Все мои рекорды непохожи друг на друга. У каждого были свои сложности, физические и технические. Когда сдвигаешь поезда или трамваи по рельсам, важно, насколько ровная поверхность — нет ли подъема или уклона. И все остальные — будь то воздушный шар или аэростат, верблюд весом в тонну или попытка сдвинуть паром в 1 800 тонн — они все разные. Тут самое главное — не бояться. И если ты поставил цель, ты не должен от нее отступать. Нужно сначала все взвесить, психологически подготовиться. Если ты не веришь, что можешь это сделать, лучше не браться вообще. Физическая подготовка, конечно, имеет значение, но это не главное.

— Что еще хотелось бы сдвинуть в своей жизни?

— Ну, атомную подводную лодку, к примеру! Но эту мечту реализовать трудно, не в каждом городе есть подводные лодки. Но, может быть, и к ним когда-нибудь подберусь.

Болейте на здоровье!

— Вам нездоровилось когда-нибудь в жизни? Простудой болеете?

— Грипп и ОРВИ случаются часто, как у всех нормальных людей. Подростком хотел стать десантником, упал с дерева, сломал обе лодыжки. Три месяца в гипсе пролежал. Это — самое глобальное из всех моих повреждений.

— Несколько лет назад вы участвовали в Дне болельщика ХК «Салават Юлаев», сдвинули тогда автобус. Наверное, это была одна из самых легких задач в жизни?

— Эта была не очень сложная задача. Но автобус забили битком болельщиками, так что было нелегко. А за хоккей болею. Больше за «Салават Юлаев», чем за «Трактор», хотя и живу в Челябинске. На хоккее был, знаю, что это такое. Люблю смотреть также чемпионаты мира по легкой атлетике, борьбу, биатлон иногда.

— КВН, судя по всему, любите?

— Меня часто приглашают в КВН — в качестве зрителя, в жюри. Не скажу, что я прямо сильно веселый и находчивый, но, мне кажется, на фоне своих суровых коллег где-то повеселее и находчивее в чем-то. Но это все относительно.

Эльбрус Нигматуллин на съемках «Камеди клаб»

— Как попали в «Камеди-клаб»? Розыгрыш с грелкой сами придумали?



— Меня нашли, позвонили, пригласили на съемки. Я, недолго думая, согласился. А «номер с грелкой» придумал в Челябинске, хотел сделать сюрприз. Решил идти проторенным путем и, в условиях ограниченного пространства и удаленности от Челябинска, взял две грелочки и, собственно, сделал с ними то, что все увидели в финальной видеоверсии.

— Какие впечатления от съемок в сериале «Желтый дракон»?



— С этим сериалом получилось, будем считать, случайно. Мне предложили роль второго плана — сыграть противника главного героя фильма. Безусловно, было интересно, хотя я имел опыт съемок до этого — сыграл Салавата Юлаева в картине «Я не умер, башкиры!». Так что представление о том, как делается кино, имел. Это особый, ни с чем не сравнимый опыт.

— В другие фильмы не зовут? Кого хотелось бы сыграть лично вам?

— Много куда звали, но не на все съемки я согласился. Я не актер, а спортсмен и общественный деятель. Но если будут интересные предложения, всегда готов их рассмотреть. Этим летом, кстати говоря, мне предложили сыграть хана-печенега в историческом фильме про Древнюю Русь. Насколько я знаю, уже готовятся съемки, шьются костюмы. И, скорее всего, буду задействован в этом. Кого хотел бы сыграть? Какого-нибудь интересного героя. Какого — это от меня не зависит, я не режиссер.

«Не женское это дело. Но отговаривать не буду»

— Как относитесь к поднятию тяжестей женщинами?

— Я не сторонник их увлечения стронгменом, тяжелой атлетикой. Но если они там занимаются, то дай Бог. Я готов им помогать, но сам никогда не буду призывать женщин к этому.

— Какие женские качества для вас ценны?

— Верность, преданность, уважение, любовь к детям и к родине. Вот — основа основ. С моей женой Машей мы познакомились в интернете через наших общих знакомых. Это было несколько лет назад в Челябинске. Нас связала любовь и общие увлечения. Она спортивный человек, ведет здоровый образ жизни, позитивная. Она меня поддерживает, сама находит время тренироваться. Времени, конечно, очень мало — дети, дом, семья, быт. Но мы поддерживаем друг друга и помогаем во всем. Какая она? Она самая лучшая, поэтому она моя жена. Я ее очень люблю!

Как только появляется свободное время, стараюсь съездить куда-то с семьей в пределах области, города



— А кто дал вашим детям такие необычные имена?

— Валерией хотела назвать мама, а Давидом назвал я. Валерия – в переводе крепкая, бодрая, здоровая. Хотели такого ребенка. Нам эти имена нравятся, и у людей с такими именами, которые встречались в нашей жизни, положительная аура.

— Кем видите их в будущем?

— Сейчас об этом говорить рано, они еще маленькие. Но самое главное, чтобы они стали хорошими людьми, образованными, умными и здоровыми. А чем будут заниматься — это они выберут сами, мы им в этом должны только помогать, а не мешать.

— Удается ли побыть с семьей, съездить куда-то? Где бы вы хотели побывать?

— Как только появляется свободное время, стараюсь съездить куда-то с семьей в пределах области, города. Путешествовать планируем, но пока дети маленькие, уже два года никуда не выезжаем. Хотим побывать в Париже, Италии, Америке, Китае.

— А как вас забросило в Ташкент? Судя по фото, остались довольны?

— В Ташкенте я был два раза на этапах Кубка мира, проводили их ниши узбекские братья-силачи. Город мне понравился, он не похож ни на какой другой. Помню, как вылетали из Челябинска – у нас еще лежал снег, а там уже цвели цветы, плюс двадцать, светило яркое солнце, кругом — зелень. Это была, конечно, разительная перемена! Поэтому у меня Ташкент ассоциируется с теплом, со вкусом лета.

Простой рецепт счастья

— Чем для вас притягательна Уфа?

— Уфа мне не чужая. Это замечательный город, в котором живут мои друзья, мои сторонники. Люди, которые многое сделали для спорта и стараются мне помогать. Я стараюсь делать что-то значимое в этом городе, делиться своим опытом, талантом. Поэтому это взаимно. Сюда тянет потому, что здесь есть возможность реализовать себя, какие-то проекты, которые нельзя осуществить в Челябинской области.

Заряжайте положительной энергией свое окружение, вовлекайте людей в круговорот своих правильных жизненных установок — и будет вам счастье



— Что больше всего любите и ненавидите в жизни?

— Люблю свободу, любимое дело, творческих людей, работяг, которые что-то привносят в нашу жизнь, делают ее разнообразнее, лучше, веселее. Ненавижу людей завистливых и ленивых. Но больше все-таки просто люблю в этой жизни, чем ненавижу!

— Ваш рецепт счастья?

— По-моему, он очень прост. Нужно не изменять себе, заниматься тем, что тебе нравится, а не тем, что тебе навязывают. Нужно слушать свой собственный голос, иметь чутье. Никогда не изменяйте своим мечтам, никогда не отступайте от цели, двигайтесь вперед! Заряжайте положительной энергией свое окружение, вовлекайте людей в круговорот своих правильных жизненных установок — и будет вам счастье.