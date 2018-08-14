Самара постмеркушкинская: в число богатейших чиновников региона вошли сразу три «варяга»

Но предыдущая команда была «богаче»

Как известно, в прошлом году с поста губернатора Самарской области «ушли» Николая Меркушкина, а вместе с ним и нескольких членов «мордовского призыва». Предыдущая команда из 21 человека была «богаче»: за 2016 год она задекларировала 85 млн рублей личных доходов и 118 млн рублей семейных против соответственно 76 млн и 115 млн — и уже у 23 человек. В числе же богатейших чиновников формирующейся команды первые три строчки заняли новички: некогда уволенный со скандалом из структур «Росатома» вице-губернатор, экс-фсбшник, зачищавший область от «авторитетных бизнесменов», и, собственно, новый губернатор.

Богатейший чиновник — вице-губернатор, уволенный из структур «Росатома»

Члены новой команды, многие из которых пока занимают посты с пометкой «врио», задекларировали личный доход на 8,5 млн рублей меньше — в 2017 году он составил 76,3 млн рублей. При этом в новой команде работает на два человека больше. Средний годовой доход высших чиновников составил 3,3 млн рублей. Таким образом, в месяц каждый из них получал в среднем по 276,5 тыс. рублей. Для сравнения, средняя зарплата самарского работника в 2017 году составляла 33 тыс. рублей, то есть высокопоставленные чиновники зарабатывают в 8 раз больше среднего самарца.

Если в 2016 году самым богатым был министр экономического развития и вице-губернатор Александр Кобенко, задекларировавший 14 млн рублей, то в 2017-м в лидерах оказался новичок — врио вице-губернатора, полномочный представитель главы региона при президенте России Андрей Когтев, сменивший в этой должности Игоря Еремина: Когтев задекларировал 15,3 млн рублей — больше в 1,8 раза, чем в 2016 году (для сравнения, Еремин за 2016 год задекларировал 4,7 млн рублей). В собственности у него два земельных участка на 1,5 тыс. кв. м и 1,4 тыс. кв. м, дом на 301,5 кв. м, две квартиры на 51,1 кв. м и 167 кв. м. В гараже сразу три авто — «Инфинити FX35 Премиум», «Порше Панамера», «Порше Кайенн», гидроцикл, катер «Проект 371У», «Дебаркадер», «Сильвер», «Салют».

За 2017 год Когтев задекларировал 15,3 млн рублей -больше в 1,8 раза, чем в 2016 году. Фото ssu.samara.ru



Когтев и раньше работал в Самаре, и даже был и.о. полпреда президента РФ в Самарской области (проработал полгода в 2000 году). В 1990-х он руководил коммерческими банками — «Волгоинкомбанк», «Волго-Камский коммерческий банк», «Газбанк». С 1992 по 1996 год был президентом регионального банковского союза «Большая Волга», с 1996 по 1999 год — вице-президентом Ассоциации российских банков. В 2006—2009 годах работал представителем президента РФ в квалификационной коллегии судей Самарской области. До 2006 года был главным федеральным инспектором по Самарской области и быстро стал влиятельной фигурой, «спасая» проблемные предприятия и расставляя на высокие должности близких ему людей. Однако скандальную известность получил после того, как оказался в структурах «Росатома» (продолжал оставаться советником гендиректора концерна «Росэнергоатом» и до недавнего времени). Что интересно, в своей биографии Когтев не уточняет срок своей работы в «Росатоме» и умалчивает должность, указывая только: «В 2006—2015 годах работал в структурах «Росатома» и Минспорта России».

В действительности Когтев работал замдиректора «Атомэнергопроекта» по финансам, но лишился, по одной из версий, поста в 2009 году после проверки службы внутреннего аудита «Росатома»: тогда разгорелся скандал из-за якобы «отлаженного механизма хищений десятков миллиардов рублей у государства организованной группой лиц» и о «серьезнейших технологических нарушениях при строительстве новых энергоблоков АЭС в Нововоронеже». Любопытно, что в структурах «Росатома» работал и брат Андрея Когтева Константин, ранее также уволенный главой «Росатома» Сергеем Кириенко с поста гендиректора «Энергоспецмонтаж» за «хищения, обнаруженные при возведении Волгодонской АЭС». После скандального увольнения «атомных генералов» Андрей Когтев ушел на дно, откуда выплыл лишь в прошлом году — перед назначением врио полпреда он, оказывается, сидел в кресле… замруководителя «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры».

Экс-фсбшник, владелец 1,4 га земель населенного пункта, будет зачищать власть от «меркушкинцев»

Второй богатейший чиновник — врио вице-губернатора, руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Юрий Рожин (экс-глава самарского УФСБ), сменивший в этой должности Валерия Юртайкина, земляка Меркушкина. Рожин задекларировал почти 11 млн рублей. Его предшественник год назад задекларировал в гораздо меньше — 3,1 млн рублей. Поразительный факт, если нет никакой ошибки: Рожину принадлежат «земли населенного пункта» на 13,8 тыс. кв. м. В собственности семьи также две квартиры — на 92 кв. м и 170,8 кв. м. Сам Рожин ездит на «Тойота Лексус LX-570», его супруга — на «Тойота Лексус RX-350».

Рожин работал главой самарского УФСБ с 2005 года и считался долгожителем среди региональных силовиков. Назначение его наблюдателями оценивалось как «политическое»: федералы после отставки губернатора Константина Титова и назначения главой области выходца из «Рособоронэкспорта» (ныне «Ростех») и близкого человека Сергея Чемезова Владимира Артякова «полностью меняли силовой блок». Именно Рожин отвечал за «выдавливание» местных олигархов и «авторитетных бизнесменов». После прихода Николая Меркушкина Рожин удержался в своем кресле, а за хорошую работу ему даже прочили место в Москве. Нынешний переход Рожина на должность вице-губернатора вполне понятен: кремлевский ставленник технократ Дмитрий Азаров (кстати, работавший министром лесного хозяйства области при том же Артякове) будет постепенно избавляться от «мордовских корней». Для зачистки — то есть «борьбы с коррупцией» и «обуздания местных элит» — лучшего человека, наверное, и не найти.

Дмитрий Азаров по величине дохода расположился на третьем месте, задекларировав чуть более 6 млн рублей. Фото kremlin.ru



Как нового главу Самарской области чуть не засудили за потерю самарского леса в результате пожара

Наконец, сам Дмитрий Азаров по величине дохода расположился на третьем месте, задекларировав чуть более 6 млн рублей. Зато его супруга заработала примерно столько же: семейный доход нового главы области (пока пусть и врио) составил 12 млн рублей, снизившись за год почти на 1 млн рублей. В собственности семьи Азаровых участок в 500 кв. м, дом на 506,7 кв. м, квартира на 243,3 кв. м, доля в еще одной квартире на 60 кв. м и доля в участке на 2,2 тыс. кв. м. В гараже Азарова запаркованы «Тойота Лэнд Крузер 200» и ВАЗ «Ларгус».

Азаров, еще официально не вступив в должность, развернул бурную деятельность: «частично вернул пенсионерам льготы, дал квартиры десяткам обманутых дольщиков, привлек архитекторов, чтобы довести до ума монумент на площади Славы, взял под личный контроль строительство «Самара Арены». С его приходом часть «меркушкинцев» потеряла должности, другая — «головы» (на них завели уголовные дела). Разницы, впрочем, самарцы пока не видят: как и Меркушкин, молодой Азаров не оказался демократом, зато уже прославился как «твердый управленец», выстраивающий в области собственную «вертикаль власти». Очевидно, что на осенних выборах он победит.

Любопытно, но, уже будучи врио губернатора, Азаров чуть не оказался под судом — житель Тольятти обвинил его в халатности и бездействии на посту министра лесного хозяйства: в 2010 году в результате пожаров сгорел уникальный лесной массив в черте города. Суд в иске, впрочем, отказал. Собственно, в должности министра лесного хозяйства Азаров запомнился только этим.

Куратор «футбольной стройки» начинал с охраны в 1990-х и до сих пор владеет шоколадной фабрикой

Лишь на четвертой позиции оказался «старичок» из команды Меркушкина, экс-глава Самары, экс-председатель Самарской городской думы Александр Фетисов, в 2015 году назначенный зампредправительства. Его доход в 2017 году снизился чуть ли не наполовину и составил 5,3 млн рублей. В собственности у семьи Фетисовых обширные земельные угодья — пять участков на 3,4 тыс. кв. м, квартира на 163,5 кв. м, дом на 148,7 кв. м, несколько нежилых помещений на 873,2 кв. м. В гараже Фетисова стоит «Тойота Лэнд Крузер», супруга ездит на «БМВ X6».

Вероятнее всего, Фетисов сохранил свой пост не только из-за дружбы с Азаровым, но и из-за подготовки области к ЧМ по футболу — он курировал стройку стадиона «Самара Арена» и вообще подготовку к проведению ЧМ. Именно его имя всплывало во время прошлогоднего скандала, когда татарстанская компания «Татдорстрой» подала иск к «Стальмонтаж-Электросталь», требуя взыскать с субподрядчика 893,8 млн рублей («СК «Татдорстрой» был заказчиком работ по монтажу купола самарского стадиона). Сам стадион постоянно дорожал: стоимость строительства изначально составляла 13,4 млрд рублей, после выхода проекта из «Главгосэкспертизы» возросла до 17,3 млрд, а к 2017 году стадион стоил уже в 18,2 млрд. Свою карьеру Фетисов начал с предпринимательской деятельности в 1990-х годах (какой — не уточняет), в нулевых став зампредправления «Земского банка». В 2004—2007 годах был председателем совета директоров ЗАО «Самарская шоколадная компания» — его фамилию до сих пор можно найти в списке ее владельцев: Фетисову принадлежит 10%. Кроме того, ему принадлежит 20% самарского частного охранного предприятия «Стелс-2» (и становится немного понятнее, чем занимался Фетисов в 1990-е — недоброжелатели уверяют, что карьеру ему помог сделать «авторитетный бизнесмен» тогда и «авторитетный депутат» сейчас Алексей Ушамирский, охранником которого был когда-то вице-губернатор). После 2007 года Фетисов подался в политику, поднимаясь «по партийной линии». Благодаря членству в «Единой России» он избрался в Самарскую городскую думу в 2010 году, а уже через 2 года был избран секретарем Самарского регионального отделения «Единой России» (в те годы он сблизился с нынешнем главой области Азаровым). В 2014 году Фетисов возглавил Самару, но был ее главой неполный год, уйдя в правительство области в 2015 году.

Пятерку богатейших чиновников Самары замыкает еще один «старичок», врио вице-губернатора — министра экономического развития области Александр Кобенко, задекларировавший 3,4 млн рублей. Фото Владимира Котмишева / volga.news



Выходцу из АвтоВАЗа, экс-богатейшему министру области, предъявили счет за неэффективные траты на «инновации»

Пятерку богатейших чиновников Самары замыкает еще один «старичок», врио вице-губернатора — министра экономического развития области Александр Кобенко, задекларировавший 3,4 млн рублей. Его состояние за год упало в четыре раза — в 2016 году личный доход министра составлял 14 млн рублей. А за 2014 год Кобенко вообще задекларировал 40 млн рублей (!), став самым богатым министром Самарской области. Несмотря на высокие доходы, в собственности у Кобенко ничего нет, на супругу записан участок в 800 кв. м, дом на 60 кв. м и квартира на 42,2 кв. м. Зато в пользовании министра целый гостиничный дом на 240 кв. м и еще квартира на 78 кв. м. На министра до сих пор записан «Ауди» (в угоне с 2004 года) и катер «Байлайнер». Супруга ездит на «Хендай».

Молодой бизнесмен до 2005 года проработал во множестве компаний: АО «Омский каучук», ОАО «Омсктехуглерод», ООО «Карана» (Москва), ООО «Когито Менеджмент Консалтинг» (Москва), но окончательно закрепился на АвтоВАЗе, где, проработав 4 года, стал в 2009 году главой дирекции по экономике и планированию. Через 3 года Меркушкин пригласил его занять должность заместителя председателя правительства — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. На этой должности он работал практически незаметно для окружающих. Одни считают, что главным результатом его министерской работы стало создание системы помощи малому и среднему бизнесу в Самарской области и наполнение резидентами технопарка «Жигулевская долина», ОЭЗ «Тольятти», присвоение Тольятти статуса ТОСЭР (вторым по счету после Набережных Челнов), и полагают, что «когда министр руководит и о министерстве не особо слышно, а работа идет, значит, все нормально». Другие считают, что результаты работы Кобенко не столь впечатляющи, и молодой технократ за 5 лет не смог толком поднять экономику. Через 2 года работы в правительстве его недоброжелатели заявляли, что большая часть собственности и акций Кобенко переведены на офшорные компании и лица, ему близкие. Так, якобы под контроль Кобенко и его команды (в том числе ряда подчиненных МЭР области) перешло в 2014 году ЗАО ФСК «Лада-Дом», компания, созданная в 2005 году как «дочка» АвтоВАЗа, — она специализировалась на жилищном строительстве. Но по-настоящему «прославился» министр в конце 2016 года в результате курьезного назначения-неназначения гендиректором «Российской венчурной компании» (государственный «фонд фондов» и институт развития РФ, один из инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы — создан в 2012 году, к 2016 году контролировал 33 млрд рублей). В октябре стало известно как факт, что министр Кобенко уходит из области, так как по результатам конкурса он будет назначен гендиректором РВК. «Дано указание подготовить директиву совету директоров на его назначение», — сказал тогда вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Днем позже Кобенко сдал дела, рассказал об итогах своей работы журналистам и «сел на чемоданы». Сидеть пришлось два месяца, пока не стало известно, что его кандидатура отклонена. Что это вообще было — до сих пор непонятно.

Осенью Кобенко прочат отставку — в мае этого года Счетная палата Самарской области проверила распределение средств на развитие инновационной деятельности, которую осуществляло региональное Министерство экономического развития, инвестиций и торговли на протяжении последних четырех лет, и нашла эти траты неэффективными. В частности, вызвали вопросы выделенные для ООО «Нанотехнологический центр Самарской области» из областного бюджета 500 млн рублей.

Доходы членов правительства Самарской области

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. 2 1 Когтев Андрей Викторович врио вице-губернатора — полномочного представителя главы региона при президенте России 15 298 639,95 4 2 Рожин Юрий Александрович врио вице-губернатора — руководителя департамента 10 890 082,13 204 594,23 3 3 Азаров Дмитрий Игоревич Временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области 6 126 105,75 5 899 616,87 5 4 Фетисов Александр Борисович врио вице-губернатора Самарской области 5 331 589,22 424 477,07 6 5 Кобенко Александр Владимирович Врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области 3 426 192,85 164 880,74 7 6 Шляхтин Дмитрий Анатольевич Министр спорта Самарской области 3 100 398,41 118 942,00 1 7 Нефёдов Александр Петрович врио первого вице-губернатора — председателя Правительства Самарской области 2 940 083,89 23 849 548,88 9 8 Гридасов Геннадий Николаевич врио заместителя председателя Правительства Самарской области — министра 2 632 575,06 240 729,80 13 9 Иванов Юрий Евгеньевич врио заместителя председателя Правительства Самарской области — руководителя 2 370 709,64 162 711,61